Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 49 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντζας. Ο στόπερ που άφησε το στίγμα του στα ελληνικά γήπεδα άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5) στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Παρασκευάς Άντζας έδινε μάχη με την Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS). Πρόκειται για την προοδευτική νόσο του κινητικού νευρώνα που είχε καθηλώσει τον διάσημο φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, μια πάθηση που σταδιακά προκαλεί μυϊκή ατροφία και σοβαρή κινητική αναπηρία.

Τα πρώτα βήματα και η καθιέρωση στην Ξάνθη

Γέννημα θρέμμα της Δράμας ο Άντζας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 1993 από τα γήπεδα της Γ’ Εθνικής με τη φανέλα του Πανδραμαϊκού. Το αστείρευτο ταλέντο του και τα εξαιρετικά σωματικά του προσόντα δεν άργησαν να προσελκύσουν τα βλέμματα των μεγαλύτερων ομάδων.

Το 1995 έκανε το μεγάλο άλμα για την Α’ Εθνική παίρνοντας μεταγραφή για την Ξάνθη. Εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους κεντρικούς αμυντικούς της χώρας, αναγκάζοντας τους «μεγάλους» της Αθήνας να ετοιμάσουν προτάσεις για την απόκτησή του.

Τα χρυσά χρόνια στον Ολυμπιακό και το κεφάλαιο της Εθνικής

Το καλοκαίρι του 1998 ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του. Στην πρώτη του θητεία στο Λιμάνι, η οποία διήρκεσε έως το 2003, ο Άντζας αποτέλεσε βασικό γρανάζι της ερυθρόλευκης κυριαρχίας.

Κατέγραψε 82 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ αγωνίστηκε 18 φορές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, και δύο φορές στο Κύπελλο UEFA, σκοράροντας μάλιστα και ένα γκολ.

Στα μέσα της σεζόν 2003-04, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του όντας βασικό στέλεχος τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Εθνικής Ελλάδας που όδευε προς το έπος του Euro 2004, ο Άντζας σόκαρε την κοινή γνώμη. Ανακοίνωσε ξαφνικά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση επικαλούμενος σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, μια απόφαση που του στέρησε τη συμμετοχή στο χρυσό ταξίδι της Πορτογαλίας.

Η επιστροφή στα γήπεδα και το «αντίο» με τίτλους

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο τον έκανε να αναθεωρήσει σύντομα. Το υπόλοιπο εκείνης της περιόδου αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε για μια τριετία στην αγαπημένη του Ξάνθη, ξαναβρίσκοντας τον καλό του εαυτό.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να τον καλέσει πίσω στον Πειραιά το 2007. Η δεύτερη θητεία του διήρκεσε δύο χρόνια και ήταν εξίσου επιτυχημένη.

Το οριστικό φινάλε γράφτηκε στις 5 Μαΐου 2009, τρεις ημέρες μετά τον ιστορικό τελικό Κυπέλλου εναντίον της ΑΕΚ. Ο Παρασκευάς Άντζας αποχαιρέτησε την ενεργό δράση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας δημιουργήσει ένα αξιοζήλευτο παλμαρέ με 7 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας.