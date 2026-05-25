Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, μετά τη σπουδαία νίκη με 92-85 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Πειραιάς μετατράπηκε σε ένα απέραντο «ερυθρόλευκο» πάρτι.

Χιλιάδες φίλοι της ομάδας κατέκλυσαν τους δρόμους για να υποδεχθούν τους θριαμβευτές, με τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, Γιώργο Μπαρτζώκα, να γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση.

Με την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων στο πούλμαν των πρωταθλητών

Ο Έλληνας τεχνικός, φανερά συγκινημένος, πήρε αυτό που άξιζε και το χάρηκε με την ψυχή του. Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβιβάστηκε τελευταίος στο ανοιχτό πούλμαν.

Φορώντας την επετειακή μπλούζα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, έδειξε τη φανέλα στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, γνωρίζοντας την πρώτη μεγάλη αποθέωση, με τους φιλάθλους να φωνάζουν ρυθμικά το γνωστό σύνθημα: «Πού είναι ο Μπαρτζώκας;».

Ντελίριο στον Πειραιά: Σήκωσε την κούπα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, το πούλμαν με την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης έφτασε στον τελικό του προορισμό, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί, η νύχτα έγινε μέρα από τα καπνογόνα και τα συνθήματα χιλιάδων «ερυθρόλευκων» πιστών που περίμεναν για ώρες.

Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα και εκδηλώσεις λατρείας ήταν αναμφίβολα ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωσε για τη νέα ευρωπαϊκή επιτυχία, με τον ίδιο να ανταποδίδει τη single-handedly αγάπη τους, σηκώνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague στον πειραϊκό ουρανό, μέσα σε κλίμα απόλυτου ενθουσιασμού και ασταμάτητων πανηγυρισμών.