Ενίοτε, τα καλά άλμπουμ σκάνε σαν κομήτες. Εκεί που κάθεσαι, ανοίγεις το mail σου και βάζεις να ακούσεις το άλμπουμ που σου έχουν στείλει. Αν και ο αποστολέας είναι γνωστός και μη εξαιρετέος για τις εργασίες του (βλέπε ο τζαζ ντράμερ/συνθέτης Albert Παναγιωτόπουλος) εντούτοις δεν περιμένεις εύκολα αυτό το αποτέλεσμα. Ο πρώτος δίσκος του SPACESHIP Trio (εκτός από τον Albert συμμετέχουν επίσης οι Νίκος Δημοσθένους στην κιθάρα και ο Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος στο μπάσο ) με τίτλο «Centaur», επιβεβαιώνει ότι το Jazz Rock Fusion σχήμα, που δημιουργήθηκε το 2023, ήρθε για να μείνει.

Η μουσική του, υπέροχο μείγμα από ποικίλα μουσικά στοιχεία και στυλ. Στιβαρό rock trio, με το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο της Jazz και θέματα εμπνευσμένα από Ανατολή, Δύση, Αφρική και Βαλκάνια. Progressive rock με jazz «διαστροφή», συνθέσεις που απογειώνουν, φαντασία και άποψη. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Χωρίς φτιασίδια ο «Κένταυρος» είναι από τα πιο ολοκληρωμένα άλμπουμ της ελληνικής σκηνής, το τελευταίο διάστημα. Στο χέρι των τριών μουσικών, είναι πως θα… πιλοτάρουν από εδώ και στο εξής, το… διαστημόπλοιό τους.

Μετά την επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ του SPACESHIP Trio την Τετάρτη 1η Απριλίου, στο jazz club Half Note, ο Albert Παναγιωτόπουλος, μιλά στο ΒΗΜΑ για το «Centaur» και το project των SPACESHIP.

Τελικά, ένα… διαστημόπλοιο θα μας σώσει (Δεν αναφέρομαι μόνο στο άλμπουμ αλλά και γενικότερα, σε ότι συμβαίνει παγκοσμίως);

Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι απ’ το γαλαξία με εξωγήινους που θα επιβάλλουν την τάξη ή από τη Γη να το πάρουμε να φύγουμε στα άστρα. Πάντως το δικό μας διαστημόπλοιο παρέχει τουλάχιστον μία σανίδα μουσικής σωτηρίας.

Καταρχάς πώς προέκυψε η ιδέα του trio;

Κατ’ ανάγκη. Θέλαμε κουαρτέτο με πλήκτρα, δεν μπορούσαμε να ταιριάξουμε και όταν είπαμε να δοκιμάσουμε τρίο, ανοίχτηκαν οι ουρανοί, στην κυριολεξία. Φάνηκε σα θέλημα των θεών.

Όσον αφορά στον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ», το ντεμπούτο σας άλμπουμ, έχει στοιχεία space rock, progressive rock, rock fusion, jazz και ένας Θεός της μουσικής ξέρει τι άλλο ακόμη… Ποια ήταν η έμπνευσή σας, πόσο καιρό δουλέψατε για αυτό και τι θέλετε να καταθέσετε;

Μου αρέσει πολύ η περιγραφή που κάνεις στη μουσική μας. Αυτό το άλμπουμ βασίστηκε σε παλαιότερες δικές μου συνθέσεις από τα Albert «Visionary World» & «Hyperfly». Ήταν η μαγιά ώστε αυτές να αναπτυχθούν με ένα νέο τρόπο, καινούριες ενορχηστρώσεις με τρία μόνο όργανα και έτσι να αρχίσει μία νέα πορεία μουσική και προσωπική, που ούτε καν είχαμε φανταστεί. Αρχίσαμε το 2023 ένα ταξίδι μαγικό που χάνεις τον εαυτό σου για να τον ξαναβρείς σε σφαίρες ανώτερες.

Η ελληνική μουσική σκηνή έχει χώρο για καλλιτέχνες και δημιουργούς αναλόγου ύφους και ήθους; Μπορεί να σας… αντέξει και να σας ζήσει;

Με τους SPACESHIP Trio επιχειρήσαμε να κάνουμε κάτι μοναδικό, ως οφείλει να κάνει όποιος ασχολείται με πρωτότυπη μουσική. Έχοντας πλούσιες καταβολές μελωδιών και ρυθμών της χώρας μας και έχοντας βιώσει και μελετήσει τα παγκόσμια μουσικά ρεύματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ καλοί μουσικοί που βγάζουν πολύ όμορφους δίσκους, με αρκετή παραγωγή. Εμείς δημιουργούμε τα έργα μας με ιδιαίτερη φροντίδα και με σεβασμό σε αυτούς που τα παρουσιάζουμε. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει τα γούστα του και η αγορά τα τερτίπια της. Ίδωμεν… Πάντως με τη μουσική ύστερα από τόσα χρόνια, είμαστε ακόμα ζωντανοί.

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης πόσο θα αλλάξει – αν θα αλλάξει – την μουσική;

Η τεχνολογία οφείλει να χρησιμοποιείται με ευφυία και ηθική πλανητική. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο κβαντομηχανικό με ένα μυαλό απλό μηχανικό ακόμα. Θέλω να πιστεύω πως η ΤΝ θα είναι κι αυτή μία μόδα, όπως ήταν παλιά τα drum machines, που έλεγαν ότι τελείωσαν οι ντράμερς. Γενικά όμως νοιώθω ότι ζούμε μια εποχή και τεχνητής και χαμηλής νοημοσύνης. Συμβαίνουν όμως και πράγματα, το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.

Μετά τόσα χρόνια στη μουσική, αυτό το ταξίδι είχε/έχει νόημα; Πώς έγινε η «εμπλοκή» σου με τα ντραμς;

Έχει πολύ νόημα αφού μου έβγαλε τόσες τεχνικές, φαντασία, δυνάμεις που δεν υποψιαζόμουν ότι υπήρχαν. Σαν κάποιος να ήθελε να μιλήσει μέσα από εμένα. Η εμπλοκή μου έγινε όταν εννέα ετών είδα για πρώτη φορά και έκατσα μπροστά σε ένα σετ τυμπάνων και από τότε δεν μπορώ να απεμπλέξω.

Πόσο εύκολο ήταν να βρεις συνοδοιπόρους;

Ήταν μεγάλη τύχη που βρήκα τον κιθαρίστα Νίκο Δημοσθένους, στο Εθνικό Ωδείο Χολαργού όπου διδάσκουμε, του είπα την ιδέα μου και με ενθουσιασμό δέχτηκε. Έχουμε αναπτύξει επικοινωνία σε υψηλό επίπεδο -που χρειάζεται όταν αυτοσχεδιάζεις- και με τον νεότερο της παρέας, τον μπασίστα Κωνσταντίνο Μεντζελόπουλο κι αυτόν από εκεί. Στο Ωδείο υπάρχει το στούντιο επίσης όπου κάνουμε τις πρόβες και έγιναν οι ηχογραφήσεις, με ηχολήπτη το Νίκο Δημοσθένους και η δισκογραφική εταιρία Irida Music του Άλκη Παπαδόπουλου που ανέλαβε να εκδώσει το έργο. Με λίγα λόγια, έχουμε τα μέσα παραγωγής στα χέρια μας. Να σημειώσω επίσης ότι mastering έκανε ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, το έργο στο εξώφυλλο του δίσκου είναι της εικαστικού Γιόλας Αθανασίου και οι φωτογραφίες του Αλέξανδρου Σταμούλη, που επιμελείται και τα βίντεο μας. Όλοι τους υπέροχοι και τους ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και τη Δήμητρα Καραμπεροπούλου, για την όλη υποστήριξή της. Είμαστε μία ευρύτερη οικογένεια.

H σύνθεση είναι μοναχική;

Ως ένα σημείο είναι. Μετά όταν μαζεύονται κι άλλοι γίνεται το «έλα να δεις» (χαριτολογώ)…

Τι είναι η μουσική;

Η μουσική περιέχει τα δύο σημαντικότερα στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου: Τα μαθηματικά (ψυχρή σχέση) και το συναίσθημα (θερμή σχέση). Είναι πόνος και λυτρωμός. Ένας κόσμος μαγείας και μυστηρίου, τόσο στοργικός όσο και επικίνδυνος αν δεν προσέξεις.

Οι σπουδές σου, στις θετικές επιστήμες έχουν παίξει ρόλο στην μουσική σου αλλά και στη στάση σου απέναντί της;

Όλα παίζουν ρόλο και όλα βοηθάνε, αν και έπρεπε να «πληρώσω τα χρέη μου» με τη σχολή, ώστε να ασχοληθώ απρόσκοπτα με τη μουσική. Μου άρεσε όμως ιδιαίτερα η αστροφυσική, αν αυτό λέει κάτι…

Τι συμβουλή θα έδινες με την πείρα που έχεις ως δάσκαλος σε όποιον νέο άνθρωπο θέλει να ασχοληθεί με την μουσική;

Να έχει πάθος, πείσμα, εργατικότητα, μα πάνω απ’ όλα πρέπει να υπάρχει το καθαρό ταλέντο, γιατί χωρίς αυτό όλα καταντούν χωρίς νόημα και γράμμα κενό.

Τα επόμενά σας σχέδια; Είτε αφορούν τους SPACESHIP, είτε την προσωπική σας διαδρομή;

Κάνουμε πρόβες σταθερά, προγραμματίζουμε εμφανίσεις και γενικά προωθούμε τη μουσική μας στον κόσμο. Εγώ προσωπικά είμαι αφιερωμένος στη μουσική και στο συγκρότημα και όλες οι σχέσεις μου αυτό το σέβονται. Θεωρώ όμως τη φιλία και τον έρωτα την πεμπτουσία των πάντων».

Με το πρώτο σας άλμπουμ φθάσατε με το Διαστημόπλοιο σας στο Αλφα του Κενταύρου. Είμαι περίεργος όταν έρθει το δεύτερο μέχρι που θα πάτε…

Είμαστε πολύ ευτυχείς για τη γνώμη που εκφράζεις για το έργο μας και τέτοιες δηλώσεις μας εμπνέουν. Όσο για το δεύτερο, το ίδιο αναρωτιόμαστε κι εμείς. Άγνωστες οι βουλές των κυβερνητών του Spaceship Trio κι ακόμα περισσότερο αυτών του Σύμπαντος. Να είμαστε υγιείς, αγαπημένοι και σε ευχαριστούμε για το «βήμα» που μας έδωσες να τα πούμε.