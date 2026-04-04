Η φωνή της μοιάζει να αναδύεται από κάπου βαθύτερα, σαν να έχει διασχίσει μια εσωτερική διαδρομή πριν φτάσει σε σένα. Η Loreen, μια από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες που άφησαν τόσο έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ποπ, με δύο νίκες στη Eurovision που τη σφράγισαν ως μορφή μυθική για τον θεσμό, επιστρέφει με το Wildfire, έναν δίσκο που φέρει τη βαρύτητα του χρόνου και της προσωπικής της μεταμόρφωσης.

Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου 2026, κινείται ηχητικά σε ένα υβρίδιο ηλεκτρονικής ποπ με οργανικά και τελετουργικά στοιχεία. Υπόγεια beats, ατμοσφαιρικά synths, φωνητικές επιστρώσεις που θυμίζουν επίκληση, και μια αισθητική που αντλεί από τη γήινη υλικότητα αλλά και από κάτι άυλο και βαθιά μυστικιστικό. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστά tracks όπως το lead single «Feels Like Heaven», σε συνδημιουργία με τη GRAMMY-nominated Sia και παραγωγή του Jesse Shatkin — του οραματιστή hitmaker πίσω από μερικές από τις πιο συναισθηματικά δυνατές σύγχρονες pop επιτυχίες — καθώς και τα αγαπημένα των fans «Is It Love», το ομώνυμο «Wildfire» και το παγκόσμιο φαινόμενο «Tattoo», που κατέκτησε την κορυφή των charts σε περισσότερες από δέκα χώρες.

Πρόκειται για ένα έργο που κουβαλά το βάρος του χρόνου και της μεταμόρφωσης, ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από μια μακρά περίοδο εσωτερικής ζύμωσης και επιχειρεί να αποτυπώσει εκείνη την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευαλωτότητα, στο φως και το σκοτάδι, στην ανάγκη για έλεγχο και την παράδοση σε κάτι μεγαλύτερο. Διατρέχεται από μια αίσθηση καύσης και αναγέννησης, θυμίζοντάς μας τον μύθο του Φοίνικα. Το στοιχείο της φωτιάς λειτουργεί ως σύμβολο μετασχηματισμού, ως δύναμη που διαλύει και επανασυνθέτει. Οι αναφορές στις ρίζες της, η σωματικότητα της φωνής της και η εμμονή στη σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από το άτομο διαμορφώνουν ένα έργο εσωστρεφές αλλά κιι ανοιχτό, με έντονη συναισθηματική πυκνότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Loreen μιλά με τρόπο που σε παρασύρει σε έναν ενδιάμεσο χώρο, όπου η πραγματικότητα και η πνευματικότητα συνυπάρχουν χωρίς σαφή όρια. Ο τρόπος που μιλά είναι μια μικρογραφία του τρόπου που στέκεται στη σκηνή, ντύνοντας τις λέξεις της με τις κινήσεις των χεριών της. Η παρουσία της θυμίζει ιέρεια, φέροντας μια ήρεμη βεβαιότητα που συνυπάρχει με μια υπόγεια ένταση. Σε κερδίζει χωρίς προσπάθεια, δημιουργεί την αίσθηση οικειότητας και διατηρεί μια ζεστή σύνδεση που εντείνει τη γοητεία της. Παραμένει ερωτεύσιμη και προσιτή, ένα αερικό που ακροβατεί ανάμεσα στο γήινο και το άυλο.

–Το Wildfire μόλις κυκλοφόρησε. Πώς θα περιέγραφες αυτή τη φάση της ζωής σου; Βρίσκεσαι σε ρυθμούς περιοδείας; Είσαι έτοιμη να παρουσιάσεις το «μωρό» σου στον κόσμο;

Loreen: Αυτή την περίοδο λειτουργώ πολύ διαισθητικά. Είμαι ανοιχτή, πολύ περίεργη με όσα συμβαίνουν γύρω μου. Συμβαίνουν τόσα πολλά ταυτόχρονα και όλα μοιάζουν να κυλούν με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Προσπαθώ να μην κρατάω σφιχτά ότι έρχεται. Ό,τι χρειάζομαι έρχεται με φυσικότητα. Οι σωστοί άνθρωποι, οι κατάλληλες συνθήκες, οι αντιδράσεις του κόσμου, όλα έρχονται στην ώρα τους. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος για να βρίσκεται κανείς. Υπάρχει πολλή αγάπη γύρω μου και νιώθω ότι αυτή η περίοδος με ανοίγει, με επεκτείνει καλλιτεχνικά και πνευματικά.

–Ήθελα να κρατήσω τις πιο «μεταφυσικές» ερωτήσεις για μετά, αλλά με τραβάς ήδη προς τα εκεί. Πάντα δίνεις την αίσθηση ενός πολύ γειωμένου και ταυτόχρονα πνευματικού ανθρώπου. Πώς διαπερνά η πνευματικότητα αυτό το άλμπουμ;

Loreen: Για μένα, η πνευματικότητα δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή. Η ίδια η ζωή είναι μια πνευματική, υπερβατική συνθήκη. Αν παρατηρήσεις πώς λειτουργεί το σώμα σου, τα συναισθήματά σου, ο κόσμος γύρω σου -ακόμα και τα πράγματα που έρχονται την κατάλληλη στιγμή χωρίς να μπορείς να εξηγήσεις το πώς- όλα αυτά είναι πνευματικότητα. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να «διαχειριστώ». Είναι κάτι που αποδέχομαι. Ό,τι αναπνέει έχει πνεύμα. Και όταν δημιουργώ μουσική, αυτή περνά μέσα από αυτό.

Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το άλμπουμ ήταν μια διαδικασία διοχέτευσης. Ήμουν στο στούντιο, έγραφα, τραγουδούσα και μετά κοιτούσα το αποτέλεσμα και σκεφτόμουν: «Τι ήταν αυτό που μόλις δημιούργησα;». Η πληροφορία υπήρχε ήδη εκεί. Μετά προχωρούσα στο επόμενο τραγούδι. Είναι σαν μια διαδικασία επανάληψης, σαν ψαλμωδία — δημιουργείς και μετά ανακαλύπτεις τι σημαίνει. Είναι κάτι το βαθιά πνευματικό.

-Ποιο είναι, αυτή τη στιγμή, το πιο προσωπικό κομμάτι του άλμπουμ για σένα;

Loreen: Όλα είναι προσωπικά, γιατί είναι αληθινά. Αλλά το «Where Do We Go From Here» ξεχωρίζει. Εκεί δείχνω μια ευαλωτότητα, ακόμη και μια απόγνωση. Παραδέχομαι ότι δεν ξέρω ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει τον κόσμο σήμερα. Υπάρχει τόση πληροφορία γύρω μας, που γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσεις τι είναι αλήθεια και τι όχι. Αυτό το μπέρδεμα υπάρχει μέσα στο τραγούδι. Γι’ αυτό το αγαπώ.

-Φαίνεται πως αναζητάς διαρκώς την ευαλωτότητα. Σου δημιουργεί ποτέ φόβο ή συναισθηματική εξάντληση;

Loreen: Όχι. Η αλήθεια δεν σε εξαντλεί ποτέ. Αυτό που σε εξαντλεί είναι να προσποιείσαι κάτι που δεν είσαι. Η ευαλωτότητα δημιουργεί χώρο. Αν σου δείξω τη δική μου, σου δίνω άδεια να νιώσεις και τη δική σου. Είναι τρομακτικό, ναι. Αλλά είναι απαραίτητο. Ο φόβος υπάρχει, αλλά δεν τον αφήνω να παρεμβαίνει στον σκοπό μου. Μπορώ να φοβάμαι και ταυτόχρονα να προχωράω. Να το κάνω ενώ φοβάμαι.

-Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από το προηγούμενο άλμπουμ σου. Θα μπορούσες να έχεις κυκλοφορήσει κάτι νωρίτερα, αλλά δεν το έκανες. Τι συνέβαινε όλο αυτό το διάστημα;

Loreen: Δημιουργούσα συνεχώς. Αλλά ήταν σαν να υπήρχαν δύο παράλληλες δυνάμεις: η δική μου θέληση και η θέληση του σύμπαντος. Εγώ ήθελα να κυκλοφορήσω μουσική. Κι όμως, κάτι με σταματούσε ξανά και ξανά. Σαν να μου έλεγε «όχι ακόμη». Κοιτάζοντας πίσω, καταλαβαίνω γιατί. Ήταν μια περίοδος προετοιμασίας. Έπρεπε να εξελιχθώ, να δουλέψω την τέχνη μου. Παρόλο που αντιστεκόμουν, τώρα βλέπω καθαρά ότι ο χρόνος ήξερε καλύτερα. Τα πράγματα έπρεπε να γίνουν έτσι.

-Αυτή η ιδέα του να παραδίνεσαι, στη ζωή, στα θελήματα του χρόνου, στα συναισθήματά σου, φαίνεται να είναι κεντρική στο Wildfire.

Loreen: Ναι, ακριβώς. Το να παραδίνεσαι λειτουργεί σαν ένα είδος συντονισμού. Όταν παραδίνεσαι, αρχίζεις να αισθάνεσαι τι είναι σωστό για σένα. Έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στη φυσική ροή των πραγμάτων. Αυτό που ανέπτυξα μέσα στα χρόνια είναι η διαίσθηση. Ως παιδί την είχα πολύ έντονη. Μεγαλώνοντας απομακρύνθηκα από αυτήν. Τώρα είναι πιο δυνατή από ποτέ. Σε σημείο που μπορώ να αισθανθώ την έκβαση πραγμάτων πριν καν συμβούν.

-Κατάγεσαι από το Μαρόκο και συγκεκριμένα από την φυλή των Αμαζίγ (ενδώνυμο της λέξης “Βέρβερος”), των ιθαγενών της Βορείου Αφρικής. Οι κοινωνίες των Αμαζίχ ήταν για αιώνες μητριαρχικές κι ένας από τους τρόπους που οι γυναίκες εξέφραζαν τη θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητά τους, ήταν μέσω της ποίησης και της μουσικής. Ως μουσικός και στιχουργός, έχει επηρεάσει αυτό τον τρόπο που βλέπεις τη θηλυκότητα και την τέχνη σου;

Loreen: Απόλυτα και χαίρομαι που το αναφέρεις. Πράγματι, οι γυναίκες Αμαζίχ είναι περήφανες και ισχυρές με σημαντική θέση στην κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Αυτή η δύναμη είναι η κληρονομιά μου. Είναι ο πυρήνας μου. Η προγιαγιά μου, η γιαγιά μου, η μητέρα μου — όλες ήταν δυναμικές γυναίκες. Κοιτάζοντας αυτές τις γυναίκες και την πορεία τους, κατανοώ τι έπρεπε να κάνουν και πόσο αγωνίστηκαν για την ύπαρξή τους, για τη θέση τους στην κοινωνία ως γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που με διαμόρφωσε ως άνθρωπο και καλλιτέχνιδα. Και κάτι ακόμα που βρίσκω συναρπαστικό είναι ότι πάντα είχα αυτή την νομαδική φιλοσοφία στη ζωή μου. Αλλά δεν το συνειδητοποίησα πραγματικά μέχρι που μεγάλωσα ότι αυτή η οπτική προέρχεται από τους προγόνους μου.

Και πιστεύω ότι σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη τη θηλυκή ενέργεια, αυτή είναι η λύση σε πολλά σύγχρονα προβλήματα. Υπάρχει υπερφόρτωση αρσενικής ενέργειας και είδαμε πού οδήγησε αυτό. Ακόμα και οι άντρες λένε ότι υπάρχει υπερβολική αρσενική ενέργεια. Πιστεύω πως πολλά από τα δεινά που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο, πηγάζουν από μια διαστρεβλωμένη ανδρική ενέργεια. Η θηλυκή ενέργεια είναι η νοημοσύνη της καρδιάς. Είναι σοφία και συμπόνια. Η καρδιά οδηγεί με αγάπη, ενώ ο νους συχνά οδηγεί με εγωισμό. Θηλυκό και αρσενικό συνυπάρχουν, αλλά υπάρχει υπερφόρτωση αρρενωπότητας για πολλούς, πολλούς, πολλούς αιώνες. Πιστεύω ότι ο κόσμος σήμερα χρειάζεται περισσότερη ισορροπία μεταξύ των ενεργειών αυτών.

-Με το «Tattoo», κέρδισες για δεύτερη φορά τη Euovision. Τώρα αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο Wilfire. Όταν το ακούς σήμερα, μετά από τρία χρόνια, νιώθεις το ίδιο ή έχει εξελιχθεί ο τρόπος που το νιώθεις;

Loreen: Το τραγούδι έχει εξελιχθεί μαζί μου. Θα είναι για πάντα ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι για μένα. Το “Tattoo” είναι σαν ένας κόσμος από μόνο του. Έπρεπε να του δώσω ένα “σπίτι”, γιατί είναι ένα μικρό άλμπουμ μέσα σε ένα τραγούδι. Καλείσαι να διηγηθείς μια ιστορία σε τρία λεπτά, που να μεταφέρει όλα τα συναισθήματα που θέλεις να παρουσιάσεις. Ένα άλμπουμ έχει 13 τραγούδια και σε οδηγεί σε αυτό το ταξίδι, αλλά το “Tattoo” από μόνο του είναι σαν ένα μικρό άλμπουμ. Και όταν το ερμηνεύω ζωντανά και χιλιάδες άνθρωποι το τραγουδούν μαζί… δεν αφορά πια εμένα. Γίνεται κάτι συλλογικό. Αυτή η ενέργεια είναι απίστευτη.

-Στις 29 Αυγούστου ξεκινά η ευρωπαϊκή περιοδεία σου. Οι περιοδείες έχουν ένταση, μετακινήσεις, πίεση, άγχος. Πώς κρατάς την ισορροπία σου σε όλο αυτό το ευχάριστο χάος;

Loreen: Έχει να κάνει με το πώς βλέπω τον εαυτό μου. Αν πιστεύω ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εμένα, θα δυσκολευτώ. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου ως κάποιον που υπηρετεί. Στη σκηνή δεν είμαι απλώς performer, προσπαθώ να προσφέρω κάτι. Είναι πολυ απελευθερωτικό να παραδίνεσαι στον κόσμο και να μη νιώθεις ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω σου. Ο σκοπός μου είναι να δώσω ό,τι μπορώ από κάθε κομμάτι του σώματος και του συστήματός μου. Και η επιθυμία μου είναι ο καθένας να πάρει κάτι μαζί του που θα τον εμπνεύσει στη ζωή του, γιατί όλοι έχουμε τις δικές μας εμπειρίες.

-Τι θέλεις να νιώθει ο κόσμος φεύγοντας από κάποια συναυλία σου;

Loreen: Δύναμη και ελπίδα. Θέλω να καταλάβουν ότι κρύβουν μέσα τους απέραντη δύναμη. Να νιώσουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι με τη ζωή τους. Ο κόσμος είναι χαοτικός, ναι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πολλή αγάπη που ανεβαίνει στην επιφάνεια. Η αλήθεια έρχεται στο φως. Και είναι πιο εύκολο να πορεύεσαι μέσα στην αλήθεια παρά μέσα στο ψέμα.

-Σε τι είδους αγάπη είσαι ανοιχτή αυτή την περίοδο;

Loreen: Για μένα δεν υπάρχουν διαφορετικά είδη αγάπης, γιατί όλα τα είδη έχουν την ίδια πηγή. Όλα προέρχονται από την αγάπη, είναι η γενεσιουργός δύναμη των πάντων. Μπορώ να νιώσω αγάπη ακόμη και για έναν άγνωστο στον δρόμο. Νιώθω αγάπη αυτή τη στιγμή, εδώ μαζί σου, παρόλο που μόλις γνωριστήκαμε. Είμαι ανοιχτή στην αγάπη σε κάθε μορφή της, μερικές φορές αισθάνομαι τόσο έντονα που νιώθω φυσικό πόνο. Εξελισσόμαστε μέσα από την αγάπη. Είμαστε αγάπη. Δεν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα.

-Είσαι φτιαγμένη από φωτιά και αέρα, Loreen. Σου εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα στην Ελλάδα.

Loreen: Κι εγώ σας αγαπώ.