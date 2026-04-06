Ο Ιούνιος του 2026 έχει σαφή δραματουργία για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: είναι ο μήνας του αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο και οργανώνεται ως μια αλληλουχία καλλιτεχνικών γεγονότων που αποκτούν επιπλέον σημασία λόγω της συγκυρίας που θέλει το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού να κλείνει προσωρινά τις πύλες του για εργασίες αποκατάστασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το φεστιβάλ συγκεντρώνει 14 παραγωγές μέσα σε έναν μήνα, δημιουργώντας ένα πυκνό πολιτιστικό τοπίο που λειτουργεί ως αποχαιρετισμός αλλά και ως μια προσμονή αντάμωσης με το επιβλητικό μνημείο.

Ο τίτλος του καλλιτεχνικού προγράμματος του Ηρωδείου είναι Εορτές Αποχαιρετισμού και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός, γράφει χαρακτηριστικά στο σημείωμά του:

«Το Ηρώδειο –το Ρωμαϊκό Ωδείο– θεωρείται σήμερα ένα από τα εμβληματικότερα αρχαία ωδεία στον κόσμο. Τον Ιούνιο του 2026 –έναν μήνα με ξεχωριστό συμβολισμό– χάρη σε μια ευφυή χειρονομία που μετατρέπει μια προσωρινή δυσπραγία σε ευρηματική δυνατότητα, το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού λίγο πριν σφραγισθεί και σιωπήσει για κάποια χρόνια, (ώστε μέσα από ένα εμπνευσμένο και αναγκαίο έργο ανάταξης, αναστήλωσης και ανάδειξης του, να περάσει στον επόμενο αιώνα συμβολισμού και σπουδαιότητας για την πολιτιστική ζωή) ανοίγει για έναν και μόνο μήνα –αυτόν τον ιδιαίτερο Ιούνιο– τις πύλες του. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να λάβει χώρα μια ευρεία σειρά γεγονότων Τέχνης ως Εορτές Αποχαιρετισμού. Θα έλεγε κανείς ότι όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου –κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα’– συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.»

Ένα πρόγραμμα με συνείδηση της στιγμής

Η επιλογή των 14 παραγωγών είναι μια επιμελημένη «συμπύκνωση» εκδηλώσεων που συνδυάζει διαφορετικά είδη και αισθητικές: το αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι με τη συμφωνική και την κλασική μουσική και τις σύγχρονες διεθνείς σκηνές, το ελληνικό τραγούδι και η δημιουργία παντρεύονται με υβριδικές μορφές performance και κινηματογραφικά projects με ζωντανή μουσική.

Διεθνείς παρουσίες

Στο διεθνές σκέλος, το φεστιβάλ επιλέγει: Ο πιανίστας Víkingur Ólafsson εκπροσωπεί τη νέα γενιά της κλασικής ερμηνείας, με μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στη διαύγεια και τη δομική ακρίβεια. Η εμφάνισή του εντάσσεται σε μια παράδοση υψηλών απαιτήσεων που έχει καλλιεργήσει το Ηρώδειο τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη, οι Einstürzende Neubauten μεταφέρουν στον χώρο μια εντελώς διαφορετική αισθητική: industrial ήχοι, πειραματισμός, μια σχεδόν αρχιτεκτονική αντίληψη της μουσικής. Η παρουσία τους λειτουργεί ως δήλωση: το Ηρώδειο δεν είναι μόνο χώρος κλασικής μνήμης, αλλά και πεδίο σύγχρονης αναζήτησης.

Η Lykke Li προσθέτει μια ακόμη διάσταση, με ένα υβρίδιο ποπ και ατμοσφαιρικής σύνθεσης που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς να χάνει τη συναισθηματική της ένταση.

Ελληνικές παραγωγές: συνέχεια και ταυτότητα

Ο ελληνικός κορμός του προγράμματος είναι καθοριστικός. Ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρέφει στο Ηρώδειο με ένα πρόγραμμα που δεν περιορίζεται σε μια αναδρομική παρουσίαση, αλλά επιχειρεί να επανατοποθετήσει το έργο του σε σχέση με το σήμερα. Η σχέση του με τον χώρο είναι βαθιά, και κάθε εμφάνισή του αποκτά χαρακτήρα διαλόγου με το κοινό.

Η συνάντηση της Λένας Πλάτωνος με τη Μαρίας Φαραντούρη αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σημεία του προγράμματος: δύο διαφορετικές γενιές και αισθητικές συναντιούνται σε μια παράσταση που γεφυρώνει το ηλεκτρονικό με το πολιτικό και το λυρικό στοιχείο.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης φέρνει με τη Λυσιστράτη του μια θεατρικότητα που κινείται ανάμεσα στο μουσικό και το σκηνικό γεγονός, ενισχύοντας την πολυμορφία του προγράμματος. Ο Στάθης Λιβαθινός παρουσιάζει την Εκάβη του Ευριπίδη στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. Ο άξονας της σκηνικής επεξεργασίας είναι ο Μύθος του Σπηλαίου, η εμβληματική πλατωνική αλληγορία για την πλάνη, τη γνώση και τη δυνατότητα αφύπνισης.

Μάνος Χατζιδάκις: 100 χρόνια ως ζωντανή μνήμη

Στον πυρήνα του φετινού προγράμματος βρίσκεται η επέτειος των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο του Έτους Χατζιδάκι το 2026. Μέσα από συναυλίες και ερμηνείες το φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονικότητα της γραφής του. Ο Χατζιδάκις λειτουργεί ως σημείο αναφοράς: για τη σχέση λόγιας και λαϊκής μουσικής, την έννοια της ελληνικότητας και τη σύνδεση του ελληνικού πολιτισμού με το διεθνές στερέωμα.

Δύο συναυλίες επικεντρώνονται στη σχέση του Χατζιδάκι με την Αμερική. Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α΄ και Β΄ δίνεται αρχικά μέσα από τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή Λουκά Καρυτινού, που επιστρέφει στις δύο μεγάλες παρτιτούρες του Χατζιδάκι από το συγκλονιστικό «Χαμόγελο της Τζοκόντας» (1968) και την κινηματογραφική ταινία γουέστερν «Blue» (1968), τιμώντας τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή του. Δίνεται όμως και μέσα από την συναυλία των Raining Pleasure που βρέθηκαν αναπάντεχα στην τροχιά του Χατζιδάκι με το Reflections. Η συγκεκριμένη βραδιά θα ανοίξει με την παρουσίαση ενός άλλου έργου από τις αμερικανικές μέρες του Μάνου Χατζιδάκι. Γεννημένη στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 1969 και ηχογραφημένη στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1971, η Ρυθμολογία συγκεντρώνει έξι ζεύγη κομματιών για σόλο πιάνο που αποκαλύπτουν μια βαθιά και εκλεκτική εργασία πάνω στο αρχέτυπο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ενώ σε προηγούμενα έργα του ο συνθέτης είχε συμπεριλάβει αυτούσιες διασκευές, η Ρυθμολογία παραπέμπει στο ρεμπέτικο τραγούδι όντας πρωτότυπη σύλληψη. Αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη –«έναν ζωντανό Σεφέρη που εξακολουθεί να ζει ανάμεσά μας»– το απόλυτα αυτό ιδιοσυγκρασιακό έργο της χατζιδακικής δισκογραφίας θα ερμηνεύσει ο πιανίστας Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης.

Μορφές εμπειρίας

Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε μορφές που ξεπερνούν τη συμβατική συναυλία. Το Blade Runner Live αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: κινηματογράφος και ζωντανή μουσική συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια εμπειρία που απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά.

Αντίστοιχα, θεματικά αφιερώματα —όπως εκείνα που αντλούν από την ελληνική μουσική παράδοση— λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο, εντάσσοντας το Ηρώδειο στον μεγάλο πολιτισμικό χάρτη του καλοκαιριού λίγο πριν τον αποχαιρετισμό για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο οποίο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό.

Συνοπτικά οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων

Τελετή έναρξης

3 Ιουνίου ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –Vikingur Ólaffson Έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ

4 Ιουνίου ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ The Avex Ensemble Blade Runner Live

5 & 6 Ιουνίου ΜΟΥΣΙΚΗ Σταύρος Ξαρχάκος Στο παρόν

9 Ιουνίου Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble – Βασίλης Κώστας Ήπειρος Συμμετέχουν οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιά

ΕΤΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

10 Ιουνίου Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α΄

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΘΕΑΤΡΟ

12 & 13 Ιουνίου Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη Μια ξεκαρδιστική όπερα

15 Ιουνίου Estonian Philharmonic Chamber Choir – Tallinn Chamber Orchestra – Tõnu Kaljuste Έργα Arvo Pärt

ΕΤΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

17 Ιουνίου Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης – Raining Pleasure Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Β΄

ΜΟΥΣΙΚΗ

18 Ιουνίου Einstürzende Neubauten Ωδή στην Avant Garde

ΜΟΥΣΙΚΗ

19 Ιουνίου Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη Μοίρες

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

21 Ιουνίου Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

ΜΟΥΣΙΚΗ

22 Ιουνίου Lykke Li

ΘΕΑΤΡΟ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

25 & 26 Ιουνίου Στάθης Λιβαθινός Ευριπίδη Εκάβη Στη σκιά της Πολιτείας

29 Ιουνίου Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μιχάλ Νεστερόβιτς Όγδοη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ