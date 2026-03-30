Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, ενόψει του Πάσχα, ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Η τελική απόφαση για το αν οι πιστοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη στιγμή της αφής του Αγίου Φωτός θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνο για έως 50 άτομα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καταφύγιο, ενώ αλλιώς απαγορεύονται πλήρως.

Οι πιστοί και οι τουρίστες που επισκέπτονται τον Ναό της Αναστάσεως βιώνουν αυστηρούς περιορισμούς ενώ έντονη απογοήτευση δημιουργεί η εικόνα της ερμητικά κλειστής εισόδου του Ναού της Αναστάσεως αλλά και τα κλειστά καταστήματα και οι περιορισμοί της κυκλοφορίας πέριξ του ναού.

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα», προσθέτει.

Despite the current circumstances, the Status Quo of the Holy Sepulcher must be fully respected by all and in good faith. This assumes additional importance in view of the upcoming Easter celebrations. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.