Ηχηρό μήνυμα στην Αγκυρα και έμμεση απάντηση στις πρόσφατες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, έστειλαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

«Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής υπάρχει πράγματι μία εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή επιβάλλει στις Ένοπλες Δυνάμεις μια διαρκή και αδιάκοπη προετοιμασία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισήμανε με νόημα: «Αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis (ρητά). Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται. Επειδή, λοιπόν, υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε τέτοιο σημείο που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά».

Το κάλεσμα Δένδια στον ελληνικό εφοπλισμό

Με αφορμή το εθνικό διακύβευμα της θωράκισης της χώρας, ο κ. Δένδιας απηύθυνε ένα ανοιχτό και ευθύ κάλεσμα προς την εφοπλιστική κοινότητα, ζητώντας τη συνδρομή της στην ενίσχυση των υποδομών της χώρας. Αφού υπενθύμισε το εξαιρετικό και μοναδικό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο προστασίας που έχει διαχρονικά εξασφαλίσει το ελληνικό κράτος για την εφοπλιστική δραστηριότητα (αναφέροντας τους νόμους 28/67, 27/75 και το ΝΔ 26/87), ο υπουργός Άμυνας σημείωσε:

«Ευάριθμοι Έλληνες εφοπλιστές μάς βοηθούν. Θα παρακαλέσω θερμά να γίνουν πολυάριθμοι. Είναι η ώρα όμως τώρα, ακριβώς επειδή η Πατρίδα έχει ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας εξήρε τη στάση του κόσμου της ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι «ο ελληνικός εφοπλισμός –των 6.000 ποντοπόρων πλοίων και του 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας– αντιλαμβάνεται το ρόλο του και σιγά-σιγά βοηθάει στο να σηκώσουμε αυτόν τον τόπο λίγο ψηλότερα».

Αναβάθμιση υγείας με δωρεά Π. Λασκαρίδη στο Ναυτικό Νοσοκομείο

Η αφορμή για τη διπλή αυτή παρέμβαση δόθηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της πλήρως ανακαινισμένης Πτέρυγας Βραχείας Νοσηλείας του 4ου ορόφου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ). Η ριζική ανακαίνιση της πτέρυγας, συνολικού ύψους 716.838,00 ευρώ, υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική δωρεά του Υποναύαρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, προς τον οποίο η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη.

Η νέα Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας αποτελεί μια κρίσιμη προσθήκη στις υγειονομικές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, εναρμονισμένη πλήρως με τα διεθνή ιατρικά πρότυπα. Η λειτουργία της επιτρέπει τη διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, καθώς και την ασφαλή παρακολούθηση ασθενών (Ογκολογικής, Ρευματολογικής, Αιματολογικής, Αλλεργιολογικής, Νευρολογικής και Ενδοκρινολογικής Κλινικής) χωρίς να απαιτείται πολυήμερη νοσηλεία. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά ο χρόνος αναμονής, αποσυμφορούνται οι Κλινικές και τα Επείγοντα Περιστατικά, και ενισχύεται συνολικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα και το φρόνημα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα εγκαίνια, οι παρουσίες στην τελετή

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστη σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριος Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδης, τον Επιτελάρχη ΓΕΣ Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Καραμανίδη, καθώς και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης ως εκπρόσωπος του Πρόεδρου της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Βουλευτής και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο δωρητής Παναγιώτης Λασκαρίδης με την οικογένειά του, καθώς και το μέλος του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου Ευάγγελος Αγγελάκος.