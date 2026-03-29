Διεθνείς αντιδράσεις τόσο σε διπλωματικό όσο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο προκαλεί η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να εμποδίσει την είσοδο στον Ναό του Πανάγιου Τάφου του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων και του επικεφαλής των Φραγκισκανών, την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από το Λατινικό Πατριαρχείο ως πρωτοφανές εδώ και αιώνες, ενώ έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ελευθερία της λατρείας στους Αγίους Τόπους.

Το περιστατικό και οι καταγγελίες του Λατινικού Πατριαρχείου

Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε την πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και τον πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, οι οποίοι κινούνταν ιδιωτικά, χωρίς συνοδεία ή τελετουργική πομπή, με σκοπό την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων, οι δύο εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως «σοβαρό προηγούμενο», με το Πατριαρχείο να επισημαίνει ότι αγνοεί την ευαισθησία δισεκατομμυρίων πιστών σε όλο τον κόσμο.

Η απόφαση αποδίδεται από τις εκκλησιαστικές αρχές ως «παράλογη και δυσανάλογη», ιδιαίτερα υπό το πρίσμα ότι είχαν ήδη ακυρωθεί οι δημόσιες λιτανείες λόγω των έκτακτων συνθηκών ασφαλείας στην περιοχή.

Κατά την προσευχή του στο Όρος των Ελαιών, ο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα απηύθυνε μήνυμα ενότητας και ειρήνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι χριστιανικές κοινότητες να παραμείνουν προσηλωμένες στην αλληλεγγύη και τη συμφιλίωση, ακόμη και μέσα σε συνθήκες έντασης.

Διεθνείς αντιδράσεις από Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

Η υπόθεση προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έκανε λόγο για προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας, τονίζοντας ότι ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί ιερό τόπο για τη Χριστιανοσύνη.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας την κλήση του πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη για εξηγήσεις.

Από τη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών και εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Καθολικό Πατριάρχη και τις χριστιανικές κοινότητες των Αγίων Τόπων, ζητώντας σεβασμό της ελευθερίας της λατρείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ σημείωσε ότι το γεγονός προκαλεί οδύνη στους χριστιανούς και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τον Πατριάρχη.

Η απάντηση του Ισραήλ και το επιχείρημα της ασφάλειας

Από την πλευρά του Ισραήλ, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η απαγόρευση συνδέεται με λόγους ασφαλείας, λόγω της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και των πρόσφατων απειλών.

Όπως αναφέρεται, οι αρχές επικαλέστηκαν ανησυχία για την ασφάλεια των εκκλησιαστικών ηγετών, ενώ διευκρινίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στον Πανάγιο Τάφο τις επόμενες ημέρες.

Το Ισραήλ υπογραμμίζει επίσης ότι, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων προστασίας, έχουν ζητηθεί προσωρινοί περιορισμοί στην πρόσβαση στους ιερούς χώρους της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Οι συνθήκες στον Πανάγιο Τάφο και το πλαίσιο περιορισμών

Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου, κεντρικό σημείο αναφοράς για τη Χριστιανοσύνη, παραμένει κλειστός για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου. Η διαχείρισή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Εκκλησίας.

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία έχει θέσει αυστηρούς όρους για τη διεξαγωγή της τελετής του Αγίου Φωτός, περιορίζοντας τον αριθμό των παρευρισκομένων και απαιτώντας ειδικές άδειες και μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης προσβάσιμων καταφυγίων.

Το επόμενο βήμα για την τελετή του Αγίου Φωτός

Παρά την ένταση, οι αρχές εμφανίζονται διατεθειμένες να επιτρέψουν τη διεξαγωγή της τελετής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο των Καθολικών, υπό αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί την 1η Απριλίου, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν την πρόοδο των εργασιών στον Ναό της Αναστάσεως και τη συνολική κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.