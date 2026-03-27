Με τον Κέντρικ Ναν να κάνει μία ακόμα επική εμφάνιση και τον Ματίας Λεσόρ την κορυφαία μετά την επιστροφή του, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μονακό στο T-Center!

Το «τριφύλλι» πήρε μία απαραίτητη μεν -λόγω των προβλημάτων των Μονεγάσκων- νίκη, πολύ βοηθητική για τον ρυθμό και το ρεκόρ του δε. Τέσσερις σερί νίκες στην Ευρωλίγκα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που πήρε και τη διαφορά.

Πέρα από την εικόνα του Λεσόρ (9π, 8ρ), πολύ θετική ήταν κι αυτή του Γκριγκόνις (6π), που έγινε για πρώτη φορά παράγοντας σε παιχνίδι. Με πρώτο στο σκοράρισμα τον Ναν, διψήφιοι ήταν επίσης οι Χέιζ Ντέιβις (12π), Σορτς (12π), Χουάντσο (11π) και Σλούκας (10π).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με λάθη από τις δύο ομάδες, αλλά με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το προβάδισμα. Η αστοχία του, όμως, με δέκα σερί άστοχα τρίποντα, επέτρεψε στους Μονεγάσκους να επιστρέψουν και να περάσουν μπροστά. Η περίοδος ολοκληρώθηκε 15-16.

Το δεύτερο δεκάλεπτο είχε εξαιρετικό επιθετικό ρυθμό και ο Παναθηναϊκός των περισσότερων επιλογών και της έδρας, το εκμεταλλεύτηκε. Ο Αταμάν έβαλε Τολιόπουλο, έβαλε Γκριγκόνις και στην πορεία άνοιξε το παιχνίδι με την επιστροφή του Ναν και με τον Φαρίντ να είναι εξαιρετικός.

Λεσόρ και Γκριγκόνις έδωσαν έξτρα ενέργεια, ο Παναθηναϊκός… πετούσε και πήρε το ημίχρονο με διαφορά 17 πόντων: 52-35.

Η Μονακό έδειξε κάποια θετικά δείγματα στο τρίτο, αλλά ο ΠΑΟ δε την άφηνε να βρει ρυθμό. Ο Κεβάριους Χέιζ έφτασε τα τέσσερα φάουλ στα μισά του δεκαλέπτου και απόντος του Τάις, η Μονακό αναγκάστηκε να παίξει σμολ μπολ με τον Μπλόσομγκεϊμ στο «5». H περίοδος ολοκληρώθηκε στο 78-62.

Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και συνέχιζαν να παίζουν για τη νίκη. Οταν οι Μονεγάσκοι μείωσαν στους 12, ο Αταμάν πήγε σε τάιμ άουτ, αλλά δεν απέδωσε άμεσα και η διαφορά έπεσε στα μονοψήφια με τρία λεπτά για το τέλος. Ωστόσο η αντεπίθεση σταμάτησε εκεί. Σορτς – Ντέιβις έβαλαν μεγάλα σουτ και ο ΠΑΟ ανέβηκε ξανά.

Στόχος του αγώνα ήταν πια η διαφορά των οκτώ, την οποία τελικά ο Παναθηναϊκός πήρε.