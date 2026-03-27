Ο Tiger Woods ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν. Κατά την ίδια πηγή, οδηγήθηκε στη φυλακή, για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του στο Jupiter Island. Σύμφωνα με τη Martin County Fire Rescue, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Ο μάνατζέρ του 50χρονου πρωταθλητή στην Excel Sports δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για περισσότερες πληροφορίες.

Η τρίτη φορά που εμπλέκεται σε τροχαίο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανός σταρ βρίσκεται στο επίκεντρο ανάλογου περιστατικού. Πρόκειται για το τρίτο τροχαίο στην καριέρα του.

Το πιο σοβαρό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στο Los Angeles, όταν το SUV του βγήκε από τον δρόμο με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στα πόδια και τον αστράγαλο. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει αργότερα ότι οι γιατροί εξέτασαν ακόμη και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Προβλήματα και περιπέτειες υγείας

Η ιστορία τραυματισμών του Tiger Woods εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες και περιλαμβάνει πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, μικροδισκεκτομές, αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού και χρόνια προβλήματα στο αριστερό γόνατο. Υποβλήθηκε σε έβδομη επέμβαση στην πλάτη τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ τον Μάρτιο του 2025 υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, γεγονός που τον κράτησε εκτός δράσης για ολόκληρη τη σεζόν.

Το 2017, ο Tiger Woods είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, όταν εντοπίστηκε να κοιμάται στο τιμόνι του αυτοκινήτου του στη νότια Φλόριντα. Όπως είχε δηλώσει, είχε λάβει λανθασμένο συνδυασμό παυσίπονων.

Οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί έχουν περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή του σε τουρνουά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας καθοριστικά την αγωνιστική του παρουσία.

Το αβέβαιο μέλλον στα γήπεδα

Ο Γουντς είχε μόλις επιστρέψει στη δράση, αγωνιζόμενος με την ομάδα του, Jupiter Links Golf Club, σε αγώνα του πρωταθλήματος TGL την Τρίτη – την πρώτη του εμφάνιση μετά τον αποκλεισμό του από το British Open, το 2024.

Παραμένει άγνωστο αν θα μπορέσει να επιστρέψει σύντομα σε υψηλό επίπεδο ή να συμμετάσχει στο επερχόμενο Masters, το οποίο ξεκινά στις 9 Απριλίου στην Augusta, με την κατάσταση της υγείας του να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα.