Προβλημάτισε η Εθνική Oμάδα στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση, κόντρα στην Παραγουάη, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0. Παρά τις δοκιμές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την παρουσία παικτών που βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε να στερείται φαντασίας και αποτελεσματικότητας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, μένοντας μακριά από τα στάνταρ των τελευταίων εμφανίσεών του.

Το «φουλ» μεσοεπιθετικό σχήμα του Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε μια 11άδα με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ξεκίνησε με τους Βλαχοδήμο, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Ρότα, Γιαννούλη, Κουρμπέλη, Μουζακίτη, Μπακασέτα, Τζόλη, Καρέτσα και Δουβίκα. Παρά τη συγκέντρωση ταλέντου, η συνοχή στην επίθεση αποδείχθηκε το μεγάλο «αγκάθι» της βραδιάς.

Χαμένες ευκαιρίες και επιθετικός εγκλωβισμός

Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να προηγηθεί πολύ νωρίς, όταν στο πέμπτο λεπτό ο Δουβίκας εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας, αλλά το «σκαφτό» πλασέ του κατέληξε άουτ. Αυτή ήταν και η μοναδική κλασική στιγμή της Εθνικής στο πρώτο μέρος, με τη δεύτερη αξιόλογη φάση να έρχεται στο 41′ με ένα εύκολο μπλοκάρισμα του Ολβέιρα σε σουτ του Δουβίκα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φάνηκε εγκλωβισμένο:

Αδυναμία δημιουργίας σε ανοιχτό γήπεδο.

Μηδενική απειλή από τα πλάγια (πλαγιοκοπήσεις).

Στα θετικά, μόνο η ανασταλτική λειτουργία, με τους Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο να περιορίζουν πλήρως τους Παραγουανούς στο πρώτο 45λεπτο.

Το «ψυχρό ντους» και οι διορθωτικές κινήσεις

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (52′), η Παραγουάη «τιμώρησε» την ελληνική δυστοκία. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Ντιέγκο Γκόμεθ, με δυνατό σουτ, νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 0-1.

Ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα, ρίχνοντας στη μάχη τους Μασούρα, Κωνσταντέλια και Τετέι. Παρά την αυξημένη κατοχή της μπάλας, η ελληνική ομάδα δυσκολευόταν να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι μάλιστα έγιναν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, εκμεταλλευόμενοι τα κενά που άφησε η Εθνική, ανεβάζοντας τις γραμμές της.

Η «όαση» του Κωνσταντέλια και η συνέχεια στην Ουγγαρία

Αν υπάρχει κάτι που κρατάει η Ελλάδα από αυτή τη φιλική ήττα, είναι η εικόνα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο μέσος του ΠΑΟΚ έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα, προσφέροντας δημιουργικότητα και ατομικές ενέργειες που έλειπαν, όμως παρέμεινε απελπιστικά μόνος στην προσπάθεια για την ανατροπή.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο επόμενο φιλικό τεστ, την προσεχή Τρίτη (31/03), όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στην «Puskas Arena», αναζητώντας μια βελτιωμένη εμφάνιση.