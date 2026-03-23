Το κεφάλαιο της Εθνικής Ποδοσφαίρου έκλεισε για τον Πέτρο Μάνταλο.

Ο 35χρονος αρχηγός της ΑΕΚ εκδήλωσε την επιθυμία του να μην ξανακληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πριν από τον κύκλο των δύο φιλικών απέναντι σε Παραγουάη – Ουγγαρία, έγινε η σχετική ενημέρωση.

«Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών, μας ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα και εγώ μαζί του.

Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος.

Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική, γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές.

Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο», τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.