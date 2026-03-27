Δεν χρειάζεται να αντιστοιχίσει κανείς τα 40 ευρώ της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού στη χώρα μας με την τιμή κάποιου συγκεκριμένου αγαθού, όπως π.χ. με δύο κιλά βοδινού κρέατος ή με ένα λειψό γέμισμα καυσίμων στο ρεζερβουάρ ενός μεσαίου αυτοκινήτου, για να αποδείξει ότι είναι αναντίστοιχη με τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης που έχουν υποστεί τα τελευταία έξι χρόνια όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίον είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ» και «η σωρευτική αύξηση ξεπερνάει το 41%».

Απέφυγε, ωστόσο, επιμελώς να επισημάνει πόσο μεταβλήθηκε το ίδιο διάστημα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και κυρίως ποια είναι η κατάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην οποία βρισκόμαστε έπειτα από έξι χρόνια κατά τα οποία η κυβέρνηση επαίρεται ότι επιτυγχάνει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης έναντι της υπόλοιπης ευρωζώνης.

Και μπορεί οι Αμερικανοί όταν θέλουν να στηλιτεύσουν την επιλεκτική χρήση των στοιχείων να χρησιμοποιούν τη ρήση «υπάρχουν τα ψέματα, τα μεγάλα ψέματα και οι στατιστικές», αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι οι αριθμοί δε λένε την αλήθεια.

Όσο και αν συνομολογήσουμε ότι ο επίσημος σωρευτικός πληθωρισμός μεταξύ 2019 και 2025 μετρήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στο 19,4%, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, ουδείς, ωστόσο, μπορεί να αρνηθεί ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων και της στέγασης, που είναι αυτός που κυρίως αφορά τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό, ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Ένα παράδειγμα αρκεί: το πρώτο δίμηνο του 2026, δηλαδή πριν ξεσπάσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε κατά 3% και στην ευρωζώνη κατά 1,9%.

Το ίδιο διάστημα ο δείκτης τροφίμων στην Ελλάδα ήταν στο 5% και στην ευρωζώνη στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα με τον γενικό πληθωρισμό. Εν ολίγοις, ο πληθωρισμός «στο ράφι» είναι πολύ πιο έντονος από τον γενικό δείκτη.

Με αυτά και με αυτά η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ανακτήσει πλήρως την αγοραστική δύναμη που είχε πριν από έξι χρόνια. Ήταν και παραμένει στην τελευταία ευρωπαϊκή θέση. Και προφανώς δεν έχει… παραφρονήσει η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών που απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι το 2019 ήταν σε καλύτερη οικονομική μοίρα. Κι αυτό δεν είναι στατιστική…