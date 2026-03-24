Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, το Πεντάγωνο σχεδιάζει την αποστολή 3.000 έως 4.000 στρατιωτών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι δυνάμεις αυτές εδρεύουν στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας και μπορούν να αναπτυχθούν εντός 18 ωρών από τη λήψη εντολής.

Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο στρατιωτικής κλιμάκωσης, το οποίο –όπως είχε αποκαλύψει το Reuters από τις 18 Μαρτίου– περιλαμβάνει και σενάρια ανάπτυξης δυνάμεων ακόμη και εντός της ιρανικής επικράτειας. Μια τέτοια κίνηση θα ανέβαζε κατακόρυφα το επίπεδο της σύγκρουσης, που ήδη διανύει την τέταρτη εβδομάδα και προκαλεί έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Ασαφές το πεδίο ανάπτυξης – Χωρίς απόφαση για είσοδο στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν πού ακριβώς θα αναπτυχθούν οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ούτε το χρονοδιάγραμμα άφιξής τους. Όπως επισημαίνεται, δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή στρατευμάτων εντός του Ιράν, ωστόσο η ανάπτυξη αυτή ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες για μελλοντικές ενέργειες στην περιοχή.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για σχόλιο, χωρίς να υπάρξει άμεση αντίδραση.

Παράλληλες μετακινήσεις δυνάμεων και ναυτικών μονάδων

Η αποστολή των επίλεκτων μονάδων έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης για ανάπτυξη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Boxer, συνοδευόμενο από μονάδα εκστρατευτικού σώματος πεζοναυτών και πολεμικά πλοία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα στην περιοχή ανέρχονται σε περίπου 50.000 στρατιώτες. Η ανακοίνωση για περαιτέρω ενίσχυση ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση Τραμπ να αναστείλει απειλές για βομβαρδισμούς ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, κάνοντας λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, ισχυρισμό που η ιρανική πλευρά διέψευσε.

Σενάρια για Ορμούζ και Χαργκ – Οι κρίσιμες υποδομές

Στο τραπέζι των αμερικανικών επιτελείων βρίσκονται εναλλακτικά σχέδια για την εξέλιξη της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων η ασφάλιση των Στενών του Ορμούζ, ενδεχομένως με ανάπτυξη δυνάμεων στις ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, βασικό κόμβο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Η πιθανή χρήση χερσαίων δυνάμεων, ακόμη και σε περιορισμένης κλίμακας αποστολές, ενέχει σημαντικό πολιτικό κόστος για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν, ενώ ο ίδιος είχε δεσμευθεί προεκλογικά για αποφυγή νέων πολέμων στη Μέση Ανατολή.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos καταγράφει μείωση της αποδοχής των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν στο 35%, έναντι 37% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το 61% των ερωτηθέντων εκφράζει αντίθεση.

Χιλιάδες πλήγματα και κλιμάκωση της σύγκρουσης

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περίπου 9.000 στόχους εντός της χώρας, εντείνοντας τη δυναμική μιας σύγκρουσης που επηρεάζει ήδη τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τις διεθνείς αγορές.