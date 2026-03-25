5 το πρωί: Τα 15 σημεία Τραμπ για ειρήνη – Ντίλιαν «καρφώνει» Μαξίμου – Τέλος εποχής για Χαρίτση
Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, ο ρόλος της διπλωματίας, ο φόβος του Ισραήλ - Με το σκάνδαλο Watergate στις ΗΠΑ συγκρίνει τις υποκλοπές στην Ελλάδα ο ιδιοκτήτης της Intellexa, που μιλάει για συγκάλυψη πολιτικών αρχών
1
Διπλωματία υπό το Κράτος Πυρός στη Μέση Ανατολή
- Το αμερικανικό σχέδιο 15 Σημείων: Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει μια συνολική συμφωνία που απαιτεί από το Ιράν την πλήρη παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διακοπή παραγωγής drones και τον τερματισμό της στήριξης σε proxies όπως η Χεζμπολάχ. Ως αντάλλαγμα, προσφέρεται η σταδιακή άρση των οικονομικών κυρώσεων και η επανένταξη της χώρας στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με στόχο την οριστική κατάπαυση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή.
- Ισραηλινές επιφυλάξεις και εσωτερικό χάος: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει έντονη δυσπιστία, φοβούμενος ότι μια «ημιτελής» συμφωνία θα αφήσει κρίσιμα ζητήματα ανοιχτά, περιορίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή ελευθερία του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση διοικητικής σύγχυσης, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γεγονός που δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων ενόψει της πιθανής συνόδου κορυφής στο Πακιστάν.
- Στρατιωτική ετοιμότητα και το τελεσίγραφο: Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους με την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στην περιοχή, προετοιμαζόμενες για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών. Ο Λευκός Οίκος έθεσε ως καταληκτική προθεσμία την Παρασκευή. Αν δεν υπάρξει σύγκλιση, οι προγραμματισμένοι βομβαρδισμοί στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές θα ξεκινήσουν, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην τακτική της μέγιστης στρατιωτικής πίεσης.
2
Δήλωση βόμβα από Ντίλιαν για τις υποκλοπές
- Στην αντεπίθεση: Σε μια σφοδρή αντεπίθεση μέσω του MEGA, ο Ταλ Ντίλιαν καταγγέλλει δικαστική στοχοποίηση και απόπειρα πολιτικής συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών. Αρνούμενος τον ρόλο του «εξιλαστήριου θύματος», ο ιδρυτής της εταιρείας του Predator στρέφει τα βέλη του στην ΕΥΠ και προαναγγέλλει διεθνοποίηση της υπόθεσης με προσφυγή στον ΟΗΕ για την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας.
- Αναβάθμιση: Την ίδια ώρα αναμένονται νέες εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η δικαστική απόφαση ανοίγει εκ νέου τον φάκελο των υποκλοπών, εντοπίζοντας «κοινό κέντρο» μεταξύ ΕΥΠ και Predator και στοχοποίηση κορυφαίων υπουργών της στρατιωτικής ηγεσίας που χειρίζονταν κρίσιμα κρατικά απόρρητα.
- Διεύρυνση της έρευνας: Παράλληλα, προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για τη συμμετοχή στελεχών ιδιωτικών εταιρειών και προσώπων που φέρονται να συνεργάζονταν με τις μυστικές υπηρεσίες, οδηγώντας τη δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία για την απόδοση κακουργηματικών ευθυνών.
3
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Τσαγκαράκης
- Η απολογία: Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια ο ιδιοκτήτης γκαλερί, Γιώργος Τσαγκαράκης, κατηγορούμενος για σωρεία αδικημάτων. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε μεταξύ άλλων υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, και καταβολή εγγυοδοσίας 50 χιλιάδων ευρώ. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που βρίσκονταν για δεκαετίες στις αποθήκες της οικογένειάς του.
- To Ευαγγέλιο: Στο επίκεντρο της ΕΛΑΣ βρίσκεται και ο τρόπος που απέκτησε πολλά από τα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του όπως το Ευαγγέλιο του 1745. Η έρευνα εστιάζει πλέον στον 71χρονο Ελληνοβρετανό που εμφανίζεται ως ο κάτοχος του Ευαγγελίου, το οποίο εκδόθηκε στη Βενετία και φέρει βιβλιοδεσία της περιόδου της Τουρκοκρατίας, στοιχείο που το υπάγει αυστηρά στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων.
- Νέες καταγγελίες: Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βαρύνεται ήδη με παλαιότερη καταδίκη για πώληση πλαστών πινάκων, βρίσκεται αντιμέτωπος με σωρεία νέων καταγγελιών για εξαπάτηση πελατών μέσω διάθεσης συνθετικών λίθων και μη αυθεντικών έργων τέχνης.
4
Παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς
- H απόφαση: Ο Αλέξης Χαρίτσης υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία της Νέας Αριστεράς, την οποία επισημοποίησε στο Πολιτικό Γραφείο, επικαλούμενος βαθιά πολιτική διαφωνία με την πλειοψηφία των κομματικών οργάνων.
- Η μεταβατική ηγεσία: Προσωρινός πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έως το έκτακτο συνέδριο, ενώ αναμένεται ο ορισμός νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Αλέξης Χαρίτσης παραμένει βουλευτής για να αποφευχθούν θεσμικές επιπτώσεις.
- Το πολιτικό στίγμα: Με ανάρτησή του ασκεί κριτική για την εσωστρέφεια του κόμματος και υπερασπίζεται τη στρατηγική των ανοιγμάτων και των συγκλίσεων, την οποία, όπως τονίζει, θεωρεί αναγκαία για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, ενώ η πλειοψηφία επιλέγει διαφορετική κατεύθυνση.
5
Δυνατές μάχες στο μπάσκετ και έναρξη των play out της Super League
- Πάλεψε μέχρι τέλους ο Ολυμπιακός: Παρά την ήττα με 85-84, οι Πειραιώτες πάλεψαν σε όλο το παιχνίδι, προηγήθηκαν με +6 στην τέταρτη περίοδο, η Βαλένθια όμως απάντησε με κρίσιμες βολές. Σάσα Βεζένκοφ, Γουόρντ και Φουρνιέ ξεχώρισαν, δείχνοντας σθένος και ψυχή μέχρι το τέλος, ενώ η τελευταία επίθεση του Φουρνιέ δεν βρήκε στόχο, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να χάσουν το παιχνίδι.
- Νίκη εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό: Οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και ψυχή, ξεπερνώντας δύσκολες στιγμές και ανατροπές από την Ντουμπάι. Ο Οσμάν, ο Ναν και ο Χέις-Ντέιβις ξεχώρισαν στα κρίσιμα σημεία, οδηγώντας την ομάδα σε διπλό με 107-102, παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο τέλος.
- Ξεκινάνε τα play out της Super League: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή στη Super League (θέσεις 9-14). Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν 4-5 Απριλίου και οι τελευταίοι στις 21 Μαΐου, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες να ανακοινώνονται μετά το ΔΣ της Λίγκας στις 30/03. Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνουν τα ντέρμπι Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά – Πανσερραϊκός, ενώ η βαθμολογία πριν τα play out δείχνουν Ατρόμητο στην κορυφή με 29 βαθμούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 αγωνιστικές, με όλες τις ομάδες να έχουν μπροστά τους κρίσιμα παιχνίδια για την παραμονή στην κατηγορία.
