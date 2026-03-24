Την ώρα που ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποστηρίζει πως είναι αθώος, οι ισχυρισμοί και οι αναλύσεις ειδικών για πλαστά έργα τέχνης που προσπαθούσε να πουλήσει μέσω δημοπρασιών, οι διαπιστώσεις για κενά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αντικειμένων που διαφήμιζε και μία παλαιότερη καταδίκη του γκαλερίστα για πώληση πλαστού πίνακα σε γυναίκα, προκαλούν ερωτήματα που μένει να απαντηθούν.

Από τα 321 έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του γκαλερίστα και κατασχέθηκαν, διαπιστώθηκε πως μόνο τα 7 ήταν γνήσια. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποστηρίζει, μέσω των δικηγόρων του, πως έχει απαντήσεις για όλα όσα του καταλογίζονται. Επαναλαμβάνει πως κανένα από τα αντικείμενα που παρουσίαζε δεν ήταν κλεμμένο. Για τις πλαστότητες έργων τέχνης που δημοπρατούσε, δηλώνει άγνοια.

Τον έκαψε το Ευαγγέλιο

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη όταν οι Αρχές έλαβαν το πρώτο κύμα καταγγελιών. Στις 19 Μαρτίου, Κύπριος βυζαντινολόγος εστίασε στο Ευαγγέλιο του 1745 που προσπαθούσε να πουλήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί», ανέφερε.

Ο γκαλερίστας υποστηρίζει ότι αγόρασε το Ευαγγέλιο του 1745 από κάποιον που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης του. Επιφυλάσσεται να αποκαλύψει στην πορεία την ταυτότητά του. Όπως έχει γίνει γνωστό, το Ευαγγέλιο τυπώθηκε σε ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας και έφτασε στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες που μένει να αποσαφηνιστούν.

Ποιος είναι ο φερόμενος ως ιδιόκτητης του Ευαγγελίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Live News» ως ιδιοκτήτης του Ευαγγελίου έχει εμφανιστεί ένας 71χρονος Ελληνοβρετανός. Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και άδεια παραμονής στη χώρα έως το 2031.

Σε υπεύθυνη δήλωση που είχε κάνει ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης Ευαγγελίου, κατέγραφε αναλυτικά τα έργα τέχνης και ένα ιστορικό θρησκευτικό κειμήλιο που βρίσκονται στην κατοχή του, καθώς και τις αντίστοιχες τιμές ασφάλισής τους.

Συγκεκριμένα, στη δήλωση αναφέρεται η κατοχή δύο πινάκων του Περικλή Βυζάντιου, με τιμές ασφάλειας 250 ευρώ και 300 ευρώ αντίστοιχα, εκ των οποίων ο ένας φέρει υπογραφή στο κάτω δεξί μέρος. Παράλληλα, καταγράφονται δύο έργα του Νικηφόρου Λύτρα, με τιμές ασφάλειας 300 ευρώ και 500 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε ένα Ευαγγέλιο έκδοσης Βενετίας του έτους 1745, το οποίο αποτιμάται ασφαλιστικά στα 500 ευρώ. Σύμφωνα με τη δήλωση, για το σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων έχει καταβληθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά τον χρόνο αγοράς τους.

Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου στις 10/3/2026: «Τα ανωτέρω είδη αποτελούν προσωπικά μου μεταχειρισμένα αντικείμενα, τα οποία έχω αποκτήσει σε προγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση πώλησης, θα παρακρατείται από την εταιρεία Τσαγκαράκη ποσοστό 23,6% επί της τιμής ασφάλειας ή επί της τυχόν υψηλότερης τιμής που θα επιτευχθεί, και θα μου αποδίδεται το υπόλοιπο ποσό».

Έχει ήδη καταδικαστεί για υπόθεση με πλαστούς πίνακες

Ωστόσο, σύμφωνα με την αποκάλυψη που έκανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» μιλώντας στο Live News υπάρχει ακόμα μία δικαστική διαμάχη, με κατηγορούμενο τον γκαλερίστα Γιώργο Τζαγκαράκη.

Συγκεκριμένα, μία ηλικιωμένη γυναίκα από την Αθήνα, φαίνεται να τον έχει καταγγείλει το 2010, καθώς της είχε πουλήσει δύο πλαστούς πίνακες των ζωγράφων Φασιανού και Βασιλείου, έναντι 10.000 ευρώ.

Η δικαστική αυτή διαμάχη τελείωσε το 2019 και ο κ. Τσαγκαράκης αναγκάστηκε να πληρώσει το 2021 αποζημίωση 11.000 ευρώ. Παράλληλα, η ίδια γυναίκα κατήγγειλε πρόσφατα πως αγόρασε δύο δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους έναντι 20.700€ τα οποία διαπίστωσε πως ότι είναι faux μπιζού. Κατέθεσε αγωγή πριν από λίγες ημέρες και διεκδικεί συνολικά 27.000€.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν 17 άτομα που αγόρασαν πλαστούς πίνακες από τον γκαλερίστα. Επιπλέον, ανοίγει έρευνα και για τα κοσμήματα που πουλούσε ο κ. Τσαγκαράκης.

«Βροχή» καταγγελιών

«Γίνονται όλα όπως πρέπει. Όλα πιστοποιημένα». Από αυτές τις φράσεις φαίνεται πως πείθονταν υποψήφιοι πελάτες του γκαλερίστα.

«Έχω πέντε – έξι κομμάτια που μου πήρε δώρο ο άντρας μου από τον Τσαγκαράκη. Είναι δύο ζευγάρια σκουλαρίκια, το ένα με σμαράγδια, το άλλο με ρουμπίνια, το δαχτυλίδι και μία ριβιέρα όλο μπριγιάν».

Όταν αποφάσισε να πάει το δαχτυλίδι σε άλλον εκτιμητή, καταγγέλλει στο «Live News» πως αποκαλύφθηκε η αλήθεια. «Προ ημερών, τυχαία, βρέθηκα σ’ ένα μαγαζί όπου ήτανε κάποιος γεμολόγος. Το δαχτυλίδι είναι ζαφείρι με μπριγιάν γύρω-γύρω. Και μου είπανε ότι η πέτρα είναι συνθετική. Πράγμα το οποίο δεν μου το είπε. Γιατί τον ρώτησα τον κύριο Τσαγκαράκη και μου είπε ότι είναι μία καινούργια πέτρα. Και τα μπριγιάν από εδώ κι από κει, από τα έξι, τα δύο είναι ψεύτικα».

Άλλος πελάτης αγόρασε έναν πάφιλα χρυσού 24 καρατιών από τον Γιώργο Τσαγκαράκη έναντι 100 ευρώ. Μετά από χρόνια έμαθε πως είχε εξαπατήθηκε όπως καταγγέλλει.

Σε εκπομπή του γκαλερίστα είδε και η Λόλα Νταϊφά να δημοπρατεί τα σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει. Όταν επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει πως είναι προϊόν κλοπής, εκείνος φέρεται να της είπε πως τα είχε αγοράσει πριν χρόνια από έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Ελεύθερος αφέθηκε, με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, ο γκαλερίστας μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του το απόγευμα της Τρίτης 24/3. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι οποίοι συνεκτίμησαν τους ισχυρισμούς του σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση.