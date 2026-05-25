Με όλο και αυξανόμενο ρυθμό συνεχίζονται οι τουρκικές παραβάσεις στο F.I.R. Αθηνών. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου είχαμε παραβιάσεις τόσο από F-16, όσο και από CN-235.

Συγκεκριμένα, δύο οπλισμένα F-16 ενεπλάκησαν με ελληνικά αεροσκάφη αναχαίτισης, ενώ σημειώθηκαν 4 παραβάσεις του FIR και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από δύο αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τα μαχητικά F-16 (1 παράβαση και 2 παραβιάσεις αντίστοιχα από τα F-16).

Οι περιοχές όπου έλαβαν χώρα τα ανωτέρω ήταν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.