Εξ αρχής το ματς είχε τον χαρακτήρα του ντέρμπι κυρίως γιατί ο Μούσα τα έκανε όλα για τη Ντουμπάι. Στην πρώτη περίοδο ήταν αυτός που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό πετυχαίνοντας 13 από τους 26 πόντους, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιον παίκτη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτός από τον Ναν που ξεχώρισε κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν 1 πόντο πίσω (26-25) και είδε την Ντουμπάι να πηγαίνει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων με ένα επιμέρους 11-2 στο ξεκίνημα. Η κακή εικόνα του Τριφυλλιού ανακόπηκε κυρίως λόγω της εισόδου του Οσμάν, ο οποίος έβαλε τέλος στο μομέντουμ των γηπεδούχων και έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι εκεί που φαινόταν πως… χάθηκε η μπάλα.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου πίσω στο σκορ, αλλά μόλις με 3 πόντους (50-47), με τον Τούρκο να έχει 14 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές σε 11’43” συμμετοχής.

Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Μήτογλου ξεκίνησαν στο β’ μέρος, με τον Έλληνα ψηλό να ξεκολλάει το κάρο από τα λάσπη με τρίποντα, βάζοντας μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. H Nτουμπάι βρήκε τον δικό της Μήτρογλου στο πρόσωπο του Μπέρτανς, ο οποίος πέτυχε τρία εύστοχα τρίποντα, αλλά Οσμάν, Ναν και Σλούκας ηγήθηκαν της αντεπίθεσης και η ομάδα του Αταμάν έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +6 (75-81).

Στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι έπαιξε όλα για όλα και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό σε χλωρό κλαρί. Σε ένα χορταστικό δεκάλεπτο με ανατροπές, αντιαθλητικά και instant replays, ο Παναθηναϊκός τη βρήκε την άκρη με Χέις-Ντέιβις και Ναν (με τρίποντο-μαχαιριά στο τέλος) να βγάζουν στο παρκέ τον τεράστιο χαρακτήρα τους στα κρίσιμα σημεία.

Το ματς έσπασε καρδιές, αλλά η ψυχή του επτάστερου μίλησε στο τέλος και παρά τις προσπάθειες της Ντουμπάι για μία νέα απάντησε, το 102-107 έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης και του σπουδαίου διπλού του Τριφυλλιού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107