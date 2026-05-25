Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε τροχιά επίσημης λειτουργίας μπαίνει από το πρωί της Τρίτης (26/05), το νέο πολιτικό κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στον Άρειο Πάγο η κατάθεση των απαραίτητων υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η νομική αυτή επικύρωση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την πρώτη επίσημη παρουσίαση του κόμματος και συμπίπτει χρονικά με ένα ακόμη μεγάλο πολιτικό γεγονός της ημέρας: την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.

Η διπλή αυτή κινητικότητα στρέφει όλα τα βλέμματα στο πολιτικό προσκήνιο, με νέους φορείς να διεκδικούν τον δικό τους χώρο και ακροατήριο. Υπενθυμίζουμε ότι το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών θα έχει ως σύμβολό του ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς. .