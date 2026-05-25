Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Δεδομένα όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα θυμούνται για πάντα την 24η Μαρτίου 2026. Η κατάκτηση της 4ης EuroLeague στην ιστορία του τμήματος μπάσκετ και ο τρόπος με την οποία ήρθε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό όλων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα από δύο βίντεο κατέγραψε αθέατες στιγμές τόσο από τον τελικό, όσο και από το ολονύχτιο πάρτι στον Πειραιά. Στο πρώτο βίντεο αποτυπώνονται όλα τα συναισθήματα των ερυθρόλευκων αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπαίο.

Το παρτι στον Πειραιά

Στο Δημοτικό Θέατρο στήθηκε ένα τεράστιο πάρτι, μετά την κατάκτηση της Euroleague, από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ή καλύτερα, «το πάρτι της ζωής μας», όπως το χαρακτήρισε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι παίκτες των Ερυθρόλευκων επιβιβάστηκαν σε ανοιχτά πούλμαν και όταν έφτασαν στο Δημοτικό Θέατρο έγινε πανικός, με τον κόσμο να τραγουδά και να πανηγυρίζει με την ψυχή του μαζί με την ομάδα, τους προπονητές και τους προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεοδιάρκειας 19 λεπτών, με όσα έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.