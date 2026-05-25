Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, όταν 22χρονος άνδρας αμερικανικής υπηκοότητας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε άμεσα μετά από ειδοποίηση που έγινε από εργαζόμενο επιχείρησης, όταν έγινε αντιληπτό ότι ο νεαρός δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το δύσβατο σημείο όπου είχε βρεθεί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., δίνοντας μάχη με το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, προσέγγισαν με ιδιαίτερη προσοχή τον 22χρονο, τον ασφάλισαν και κατάφεραν να τον ανασύρουν χωρίς τραυματισμό, μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε για την οικία του.

Το βίντεο που καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης αποτυπώνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών στα απόκρημνα βράχια του Ναυαγίου και τις κρίσιμες στιγμές μέχρι την ασφαλή ανάσυρση του νεαρού άνδρα.