Άναψαν τα αίματα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης, στο ξεκίνημά της, αναλώθηκε στις αλλαγές του εκλογικού νόμου (σ.σ. ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, καθώς καταργείται ο β’ γύρος και καθιερώνεται η συμπληρωματική ψήφος), με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να κοντράρεται ανοιχτά με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου.

Ο κ. Δούκας, παίρνοντας το λόγο, καταδίκασε τον υπό διαμόρφωση εκλογικό νόμο και ρώτησε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ο οποίος νωρίτερα μίλησε θετικά για την προωθούμενη ρύθμιση, αν θέτει θέμα εκλογής του ιδίου και όσων δημάρχων βγήκαν με την υφιστάμενη. «Μπαίνει μόνο του», απάντησε ο κ. Κυρίζογλου και συνέχισε απευθυνόμενος στον δήμαρχο Αθηναίων: «Ξέρετε εσείς ο ίδιος προσωπικά. Πήρατε 14% στον πρώτο γύρο, ο άλλος (σ.σ. ο κ. Μπακογιάννης) πήρε 42%, και…».

Δούκας: Φτιάχνουμε νόμο για να μην βγω εγώ δήμαρχος;

«Ώστε φτιάχνουμε νόμο για να μην βγω εγώ δήμαρχος; Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ λέει ότι αλλάζουμε το νόμο για να μη βγω εγώ δήμαρχος;», αναρωτήθηκε ο κ. Δούκας, με τον κ. Κυρίζογλου να απαντά: «Πολεμάτε να διατηρηθεί ένα εκλογικό σύστημα το οποίο βολεύει εσάς προσωπικά. Δεν καταλαβαίνετε;».

Παίρνοντας το λόγο ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, επιχείρησε να βάλει τέλος στην αντιπαράθεση. «Στην Ευρώπη, μόλις έξι στις 27 χώρες κάνουν δεύτερο γύρο. Στην Κύπρο ο δήμαρχος εκλέγεται με μία ψήφο σε έναν γύρο. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα λαϊκής νομιμοποίησης», είπε, προσθέτοντας ότι πριν από περίπου έναν μήνα, στις 30 Απριλίου, η εργατική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε νόμο που αλλάζει τον τρόπο εκλογής στους Δήμους της χώρας. «Μαντέψτε ποιο σύστημα έβαλε; Τη συμπληρωματική ψήφο – αυτό που κάνουμε εμείς», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα κυριότερα προβλήματα του δεύτερου γύρου είναι τα εξής τέσσερα:

1. Μειωμένη συμμετοχή.

2. Οι συνεργασίες των παρατάξεων μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. «Είναι προτιμότερο», είπε, «οι συνεργασίες να γίνονται επί προγραμματικών βάσεων και προεκλογικά, πριν τον πρώτο γύρο, από το να γίνονται μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής».

3. Το φαινόμενο της μετακίνησης, από τον έναν συνδυασμό στον άλλον, μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου.

4. Ετεροδημότες. «Ποιος εκλογέας θα φύγει π.χ. για Φλώρινα για να πάει να ψηφίσει δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα;», αναρωτήθηκε ο κ. Λιβάνιος, και συνέχισε: «Για μένα είναι πολύ σημαντική η νομιμοποίηση των δημάρχων όχι μόνο δια του ποσοστού, αλλά και δια των ψήφων. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο δήμαρχος Αθηναίων που πήρε 56% στο δεύτερο γύρο και πέτυχε μια σημαντική νίκη, πήρε λιγότερους ψήφους στο δεύτερο γύρο σε σχέση με αυτούς που είχε πάρει ο δεύτερος με 25% το 2006. Η αύξηση της συμμετοχής είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο κι εκεί κάνουμε μία σημαντική αλλαγή».

Πως θα δίδεται η ηλεκτρονική ψήφος

Τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψήφου περιέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών. «Όποιος θέλει ηλεκτρονική ψήφο», εξήγησε, «θα εγγράφεται σε καταλόγους. Την ημέρα των εκλογών θα λειτουργούν περίπου 400 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Οι εκλογείς θα μπορούν να πάνε σε όποιο θέλουν. Θα ταυτοποιούνται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, θα μπαίνουν στο παραβάν και αντί του κλασικού χάρτινου ψηφοδελτίου, θα υπάρχει ένας υπολογιστής στον οποίο θα ψηφίζουν για τον τόπο που μένουν για περιφερειάρχη, δήμαρχο, περιφερειακούς ή δημοτικούς συμβούλου. Είναι ουσιαστική αλλαγή για να αυξηθεί η συμμετοχή με γνώμονα κυρίως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου είναι δύσκολη η μετακίνηση μέσα σε μια εβδομάδα».