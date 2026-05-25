Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σκηνές τρόμου επικράτησαν πριν από λίγο στον Χολαργό, στην οδό Ξανθίππου, όταν άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και λίγα λεπτά αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο εν ζωή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι φωνές σήκωσαν τη γειτονιά στο ποδι. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και διερευνούν το σοβαρό περιστατικό, ενώ δίπλα στον άνδρα βρέθηκε ένα όπλο. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως άκουσαν τους πυροβολισμούς και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.