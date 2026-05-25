Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία καθώς ένα μέρος της Ευρώπης πλήττεται αυτήν την εβδομάδα από ένα κύμα σπάνιας ζέστης για μήνα Μάιο, απόρροια της κλιματικής αλλαγής σε μια ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα σε σύγκριση με το παρελθόν.

O υδράργυρος ανήλθε για πρώτη φορά έως τους 34,8 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Κιου Γκάρντεν, έναν βοτανικό κήπο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

«Η σημερινή είναι η θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, ξεπερνώντας κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ» των 32,8 βαθμών Κελσίου, που είχε σημειωθεί το 1922, κατόπιν το 1944, ανακοίνωσε το Met Office στο X. «Μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω του καλοκαιριού», υπογράμμισε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Today has been the hottest day in May on record with Kew Gardens provisionally reaching 34.8°C – exceeding the previous highest May temperature in the UK by a full 2 degrees Celsius🌡️ This heat would be exceptional in the UK even in mid summer, let alone in May📈 pic.twitter.com/d8boJYgaXJ — Met Office (@metoffice) May 25, 2026



Αυτό το επίπεδο είναι «πολύ πάνω από το κανονικό για την εποχή, το οποίο, για παράδειγμα, στο Λονδίνο θα έπρεπε να είναι περίπου 17 ή 18 βαθμοί», επισήμανε σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γκρεγκ Ντιούχερστ, μετεωρολόγος του Met Office.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα.

«Παρατηρούμε όλο και περισσότερο ακραία φαινόμενα, όχι μονάχα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παντού στον κόσμο, με όλο και περισσότερα ρεκόρ να καταρρίπτονται, όλο και συχνότερα», υπογραμμίζει ο Ντιούχερστ, ο οποίος διακρίνει σε αυτό «μια καλή ένδειξη της κλιματική αλλαγής στην πράξη».

«Θα κλείσω τα παντζούρια, δεν θα βγω έξω»

«Νομίζαμε πως βρισκόμασταν στην Ισπανία», περιέγραψε την εμπειρία της με τη ζέστη, η 23χρονη Ιρλανδή Κλόι Ο’ Μπράιαν Καμίνσκι, η οποία βρέθηκε τη Δευτέρα (25/05) στο πάρκο Σεντ Τζέιμς του Λονδίνου, κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Είναι ωραίο να έχουμε καλοκαιρία, όμως υποθέτω πως όταν σκεφτόμαστε την κλιματική αλλαγή, δεν είναι τόσο καλό», πρόσθεσε η φοιτήτρια νοσηλευτικής.

Η Λίντι Μπραντ-Νταλόζ, 66 ετών, από την Αυστραλία, που ζει στο Λονδίνο εδώ και 12 χρόνια, δεν θυμάται ποτέ ξανά τέτοια ζέστη τον Μάιο: «Εύχομαι η νέα γενιά να το πάρει σοβαρά και να αλλάξει τις συνήθειές της. Όμως, όταν βλέπουμε τους ηγέτες ολόκληρου του κόσμου απολύτως αδιάφορους, αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό».

Σημειώνεται ότι το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο έζησε τη θερμότερη χρονιά του που είχε ποτέ καταγραφεί.

Παράλληλα με την Αγγλία, στη Γαλλία, στους δρόμους της Ρεν, στη Βρετάνη (δυτικά), η 74χρονη Ντανιέλ Ντιπόν, ιδρωμένη, αναζητούσε σκιά, έκπληκτη από «μια τέτοια ζέστη τον Μάιο». «Θα κλείσω τα παντζούρια, δεν θα βγω έξω το απόγευμα», είπε.

Αυτό «το επεισόδιο πρώιμης και αυξημένης ζέστης» θα «διαρκέσει καταρχάς έως το Σαββατοκύριακο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Γκουράν, μετεωρολόγος στη Météo-France.

Οκτώ διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία τέθηκαν την Τρίτη (26/05) σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα (η δεύτερη βαθμίδα εκ των συνολικά τριών στην κατάταξη).

🟠🌡 Vigilance orange Canicule sur plusieurs départements du Nord-Ouest à compter de la nuit prochaine minuit. Les températures de mardi après-midi seront comprises entre 33 et 36 degrés le plus souvent, températures remarquables pour une fin mai. 👉 https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/KFoFLUVxus — Météo-France (@meteofrance) May 25, 2026



Το υπουργείο Αθλητισμού κάλεσε την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία καταρρίφθηκαν πολλά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, όπως στη Βρέστη (δυτικά, με 29,8 βαθμούς Κελσίου), «για τη μέγιστη επαγρύπνηση κατά την άθληση».

Στην Ιταλία, στην περιοχή του Λάτιο, που περιλαμβάνει τη Ρώμη, οι αρχές αποφάσισαν τον περιορισμό των εργασιών «με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο» μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ισχύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή πέρυσι στις 30 Μαΐου.