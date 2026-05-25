Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στη Λέσβο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο νεαροί επέστρεφαν από βόλτα στην περιοχή της Θερμής, όταν – κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, με τη σύγκρουση να είναι εξαιρετικά σφοδρή.

Νεκροί ακαριαία οι δύο νεαροί

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 16χρονος και ο 18χρονος τραυματίστηκαν θανάσιμα. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές σοκ, ενώ κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, για να διευκολυνθεί η επιχείρηση και η καταγραφή των στοιχείων του δυστυχήματος.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας.

Η τοπική κοινωνία της Λέσβου παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό των δύο παιδιών, σε ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο.