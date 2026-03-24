Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League και έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων που βρίσκονται στις θέσεις 9-14 και θα παλέψουν για την παραμονή.
Αξίζει να τονιστεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου και οι τελευταίοι στις 21 Μαΐου.
Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play out:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
- Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet
- Κηφισιά – Πανσερραϊκός
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
- ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
- Ατρόμητος – Κηφισιά
- Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTΟR
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
- Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
- Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός
- ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
- Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
- ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
- Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
- Κηφισιά – Παναιτωλικός
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
- Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
- Παναιτωλικός – Κηφισιά
- Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
- ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
- Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- Πανσερραϊκός – Κηφισιά
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
- Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
- Κηφισιά – Ατρόμητος
- Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
- Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
- Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
- Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
- Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR
Βαθμολογία
- Ατρόμητος 29
- Κηφισιά 27
- Παναιτωλικός 26
- ΑΕΛ 23
- Πανσερραϊκός 17
- Αστέρας 17