Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League και έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων που βρίσκονται στις θέσεις 9-14 και θα παλέψουν για την παραμονή.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου και οι τελευταίοι στις 21 Μαΐου.

Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play out:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

  • Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet
  • Κηφισιά – Πανσερραϊκός
  • Παναιτωλικός – Ατρόμητος

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

  • ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
  • Ατρόμητος – Κηφισιά
  • Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTΟR

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

  • Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
  • Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
  • Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

  • Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός
  • ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
  • Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

  • ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
  • Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
  • Κηφισιά – Παναιτωλικός

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

  • Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
  • Παναιτωλικός – Κηφισιά
  • Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

  • ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
  • Ατρόμητος – Παναιτωλικός
  • Πανσερραϊκός – Κηφισιά

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

  • Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
  • Κηφισιά – Ατρόμητος
  • Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

  • Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
  • ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
  • Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

  • Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
  • Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

Βαθμολογία

  1. Ατρόμητος 29
  2. Κηφισιά 27
  3. Παναιτωλικός 26
  4. ΑΕΛ 23
  5. Πανσερραϊκός 17
  6. Αστέρας 17