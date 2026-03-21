Οριστικά στον δρόμο της εξόδου από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς βρίσκεται ο Αλέξης Χαρίτσης που αναμένεται εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων να ανακοινώσει και επίσημα την απόφασή του να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματος που οικοδομήθηκε μέσα από μια ιδιαίτερα τραυματική περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ώθησε πολλά ικανά και αξιόλογα στελέχη σε άλλη πορεία.

Το ζήτημα της διαδοχής

Επί των επομένων βημάτων υπήρξε σύσκεψη την Παρασκευή στη Νέα Αριστερά όπου και ουσιαστικά αποφασίστηκε το πλάνο που θα ακολουθηθεί διότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διαδοχή του Αλ. Χαρίτση, αλλά και να μην διαλυθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός του Αλ. Χαρίτση, ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης που εκτός απροόπτου θα είναι ο μεταβατικός πρόεδρος μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκλογής νέου προέδρου, η Πέτη Πέρκα και ο Νάσος Ηλιόπουλος

«Η ώρα της κρίσεως»

«Η ώρα της κρίσεως» θα είναι πιθανότατα η προσεχή Τρίτη, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο και εκεί ο Αλ. Χαρίτσης θα ανακοινώσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, την παραίτησή του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Bέβαια, στο «μικρόκοσμο» της Νέας Αριστεράς έχει ήδη προεξοφληθεί και τα σενάρια είχαν φουντώσει, καθώς εδώ και δυο Κυριακές δεν είχε γράψει ως πρόεδρος το κυριακάτικο πολιτικό σημείωμά του στο facebook.

Επίσης, η παραμονή του Αλ. Χαρίτση έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα καθώς έμπειρα στελέχη ενθυμούνται τον συμβιβασμό που επετεύχθη τον περασμένο Ιανουάριο, και τότε υπήρχαν εκτιμήσεις κατά πόσο θα αντέξει ή όχι, μεταξύ της πλευράς Χαρίτση με την οποία συμφωνούν σε πάρα πολλά η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, κ.α. και της ομάδας Γ. Σακελλαρίδη και Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία συντάσσονται και κεντρικά στελέχη του χώρου, όπως Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Βίτσας, κ.α.

Σε αυτό το σκηνικό να προστεθεί και η παραίτηση του Νίκου Μπίστη και άλλων 9 στελεχών από τη Νέα Αριστερά στις αρχές Φεβρουαρίου που ήταν και προάγγελος εξελίξεων. Τότε με επιστολή τους μίλησαν για εγκλωβισμό σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση γύρω από την ταυτότητα της Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου «διαιωνίζει την παραλυτική ισορροπία και προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα κρίση». Οπερ και εγένετο.