Με έμφαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα και στις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους της χώρας παρουσιάστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη η πορεία του «Cyclone Project» για την περίοδο 2024-2026, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της Προέδρου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Εύης Λαζού Λασκαρίδη.

Το έργο σε αριθμούς

Το πρόγραμμα έχει ήδη αναπτύξει δράση σε 76 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα, μέσα από παρεμβάσεις καθαρισμού, απομάκρυνσης απορριμμάτων, αποψίλωσης βλάστησης και διαχείρισης περιβαλλόντων χώρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη κινδύνων, στην ενίσχυση της πυρασφάλειας και στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας σημαντικών μνημείων. Από το 2024 έως σήμερα, το έργο καταγράφει: 1.850 τόνους απορριμμάτων, 4.827.021 τεμάχια απορριμμάτων, 1.046 ημέρες εργασίας, 5.619 εθελοντές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κάθε ομάδα του «Cyclone Project» – συνέργεια του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, συλλέγει καθημερινά περισσότερο από έναν τόνο απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα: το 2024 υλοποιήθηκαν δράσεις σε 23 αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας και σε 23 της Μεσσηνίας, το 2025 σε 3 αρχαιολογικούς χώρους της Λακωνίας, 16 της Φωκίδας και 11 της Ηλείας, ενώ το 2026 το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρκαδία, με προγραμματισμένη επέκταση στους Νομούς Βοιωτίας και Λάρισας.

Αρχαιολογικοί χώροι

Κατά τη διετία 2024-2026 πραγματοποιήθηκαν δράσεις επιφανειακών καθαρισμών, απομάκρυνσης απορριμμάτων, αποψίλωσης βλάστησης και καθαρισμού περιβαλλόντων χώρων σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ακρόπολη των Μυκηνών, η Ακρόπολη Τίρυνθας, οι Μυκηναϊκοί Θολωτοί Τάφοι, το Κάστρο Κορώνης, το Κάστρο Μεθώνης, ο Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά, η Ακρόπολη Λεπρέου, η Αρχαία Φιγάλεια, η Νήσος Δοκός, ο Οχυρωμένος Οικισμός Κρίσσας, ο Πύργος και το αρχαίο νεκροταφείο Δελφών, τα Ρωμαϊκά Λουτρά, ο Βυζαντινός Ναός Θεοτόκου Ελεούσας και η Έπαυλη του Ηρώδη Αττικού. Οι παρεμβάσεις συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόληψη κινδύνων, στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των χώρων, στην ενίσχυση της πυρασφάλειας και στην προστασία των μνημείων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε ομάδα του «Cyclone Project» συλλέγει καθημερινά περισσότερο από έναν τόνο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο έτη ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων να αντιστοιχεί σε πέντε φορές τον όγκο του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος τόσο του προβλήματος όσο και της παρέμβασης. Με καθημερινή παρουσία στο πεδίο και 80 άτομα προσωπικό και τέσσερις ενεργές ομάδες εργασίας, το Cyclone Project έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη δράση με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Παράδειγμα συνοντισμένης δράσης

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει ήδη άμεσα την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, σημειώνοντας ότι η προστασία των μνημείων δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις συντήρησης.

«Απαιτείται στρατηγική, διεπιστημονική τεκμηρίωση, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και διατομεακή συνεργασία», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το «Cyclone Project» αποτελεί παράδειγμα συντονισμένης δράσης με ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί «μία αδιαίρετη εθνική ευθύνη», επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα συνιστά παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης Εύη Λαζού Λασκαρίδη σημείωσε ότι το «Cyclone Project» έχει αναπτύξει μια συστηματική μεθοδολογία παρεμβάσεων και καταγραφής δεδομένων, που επιτρέπει τη μετρήσιμη στήριξη του έργου προστασίας των αρχαιολογικών χώρων.

Κατά την έναρξη της ημερίδας υπεγράφη και η τριετής επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, με στόχο τη συνέχιση και επέκταση του προγράμματος σε νέες περιοχές της χώρας.

Το «Cyclone Project» ξεκίνησε από την Αργολίδα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε Μεσσηνία, Φωκίδα, Ηλεία, Λακωνία και Αρκαδία, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων σε Βοιωτία και Λάρισα.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης το «Typhoon Project», το πρόγραμμα του Ιδρύματος για τον καθαρισμό απομακρυσμένων ελληνικών ακτών, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε η σύνδεση της θαλάσσιας ρύπανσης με τις χερσαίες εστίες απορριμμάτων, στοιχείο που οδήγησε στη δημιουργία του Cyclone Project.