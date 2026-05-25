Νέες πληροφορίες για τη ζωή του διαβόητου κακοποιού με το παρατσούκλι «Τίτι» που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς στο Μικρολίμανο, αποκαλύπτει το «Live News».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 42χρονος έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Τι αναφέρει θύμα ληστείας

«Ήτανε πρωί. Μπήκανε μέσα και πολύ απλά λένε ‘τα λεφτά’. ‘Ποια λεφτά ρε παιδιά; Εμείς τώρα ανοίξαμε’. Το ταμείο είχε λεφτά για να πληρώσει τους προμηθευτές. Και πάρα πολύ απλά τα πήρανε. Και πήραν και το αυτοκίνητο ενός πελάτη», είπε θύμα ληστείας του 2012.

Στο Μικρολίμανο είχε 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια σε τσαντάκια, ενώ στο παρελθόν είχε σκοτώσει άντρα του οποίου πήγε να κλέψει το αμάξι την περίοδο που κυκλοφορούσε με καλάσνικοφ σε θήκη κιθάρας.

«Η οικογένεια έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι ο δολοφόνος του παιδιού τους κυκλοφορεί σαν τουρίστας στην Αθήνα με μία τσάντα όπλα. Τότε στο δικαστήριο, αυτοί οι εγκληματίες δεν δίστασαν να ειρωνευτούν και να χλευάσουν ακόμη και τους συγγενείς του θύματος που κατέθεταν. Ο αδερφός του που τότε είχε τραυματιστεί με διαμπερές τραύμα, έχει ακόμη δυσκολίες στη ζωή του», ανέφερε το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος.

Με το ίδιο όπλο είχε χτυπήσει αστυνομικούς, ενώ είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό στο Μεταγωγών.

«Μπήκαν σε τριάντα τρία τετραγωνικά μαγαζί. Ένας στο ταμείο, ένας που κράταγε εκεί στην πόρτα τσίλιες, ένας έξω από την πόρτα και ένας που άδειαζε το μαγαζί και άλλος ένας στο αυτοκίνητο. Στα τέσσερα λεπτά θυμάμαι έναν άνθρωπο που κρατάει το πιστόλι μπροστά μου για να με κλέψει. Έχουν κλέψει πάνω από 100 μαγαζιά. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιάσει ανθρώπους, έχουν ληστέψει, έχουν σκοτώσει κόσμο και τους βγάζουν από τη φυλακή».

Ο 42χρονος έχει καταδικαστεί για βιασμό

Το «Live News» αποκαλύπτει πως έχει καταδικαστεί και για βιασμό που έγινε 02/03/2003 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τότε, μαζί με άλλα άτομα, πλησίασαν γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο και με την χρήση σωματικής βίας την έβαλαν στο όχημα που επέβαιναν, οδηγώντας την σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ερημική τοποθεσία στον Ασπρόπυργο, όπου τη βίασαν.

Στη συνέχεια την επιβίβασαν ξανά στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε ερημικό δρόμο εκφράζοντας απειλές κατά της ζωής της.

Παρά τα τόσα αδικήματα όμως, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν πιάσει τρεις φορές. Το κράτος τους βγάζει έξω με έναν μαγικό τρόπο. Λέει ότι είναι αθώοι. Εμάς μας τρέχουν στα δικαστήρια. Τα λεφτά τα χάνουμε, την ψυχολογία μας τη χάνουμε, τον ύπνο μας τον χάνουμε. Και τελικά μας λένε άμα δεν έρθεις στο δικαστήριο, έχεις και πρόστιμο».

Τώρα, οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και ερευνούν και την Πανεπιστημιούπολη που ήταν συχνά καταφύγιό του.