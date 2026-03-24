Σε τροχιά ραγδαίων εξελίξεων εισέρχεται η Νέα Αριστερά, καθώς η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος αναμένεται να επισημοποιηθεί σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, επισφραγίζοντας μια πορεία εσωτερικών διεργασιών που είχε ήδη καταστεί ορατή τις προηγούμενες ημέρες. Η απόφαση, αν και προεξοφλημένη στο παρασκήνιο, λειτουργεί ως καταλύτης για μια ευρύτερη αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο Αλ. Χαρίτσης, σύμφωνα με πληροφορίες, επιλέγει, τουλάχιστον επί του παρόντος, να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ως απλός βουλευτής, αποφεύγοντας μια άμεση ρήξη που θα οδηγούσε σε αυτοδίκαιη διάλυσή της. Το αριθμητικό όριο των 10 βουλευτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διότι τυχόν ταυτόχρονη αποχώρηση στελεχών όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος και η Έφη Αχτσιόγλου θα οδηγούσε την ΚΟ κάτω από το όριο, προκαλώντας θεσμικές και πολιτικές συνέπειες που, στην παρούσα συγκυρία, κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να επωμιστεί.

Η στάση αυτή, ωστόσο, ερμηνεύεται ως μεταβατική. Στο παρασκήνιο, ενισχύονται τα σενάρια που θέλουν τα βασικά στελέχη να κινούνται μεσοπρόθεσμα προς ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που προσδίδει στις σημερινές εξελίξεις χαρακτηριστικά προαναγγελίας ευρύτερων ανακατατάξεων.

Σε κομματικό επίπεδο, τα ηνία αναλαμβάνει προσωρινά ο γενικός γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της συνοχής και την ανάγκη ταχείας θεσμικής ομαλοποίησης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επ αυτού -όπως πληροφορείται το Βήμα- έγινε συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο χθες στο γραφείο του πρώην υπουργού οικονομικών στα Εξάρχεια.

Οι πρώτες κινήσεις του Γ. Σακελλαρίδη αναμένεται να είναι άμεσες: σύγκληση οργάνων, ενεργοποίηση διαδικασιών και προετοιμασία για την εκλογή νέας ηγεσίας, με στόχο να αποτραπεί μια παρατεταμένη περίοδος εσωστρέφειας που θα επιδείνωνε το ήδη εύθραυστο πολιτικό αποτύπωμα του κόμματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος αποκτά το ζήτημα της ηγεσίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η ανάγκη για πρόσωπο κοινής αποδοχής θεωρείται επιτακτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινοβουλευτική λειτουργικότητα και η πολιτική συνέχεια. Στο εσωτερικό της ΚΟ, τα ονόματα της Σία Αναγνωστοπούλου και της Πέτη Πέρκα εμφανίζονται να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.