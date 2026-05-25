Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο Superrunner Jet έπειτα από επακούμβηση του καταπέλτη του στην μπίντα της προβλήτας κατά τη διαδικασία πρυμνοδέτησης στο λιμάνι της Πάρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφήνα προς Ανδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, με τελικό προορισμό τη Νάξο.

Στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και τρία Ι.Χ. οχήματα. Αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο πλοίο προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση απόπλου.