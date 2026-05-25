Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με μόλις ένα χρόνο στην θέση του επικεφαλής του ομίλου Stellantis, ο Antonio Filosa, παρουσίασε ένα νέο πλάνο για τους στόχους του ομίλου με ορίζοντα το 2030 και το οποίο καθορίζει τον οδικό χάρτη για

Η σημαντικότερη παράμετρος του πενταετούς σχεδίου του ομίλου ο οποίος στεγάζει 14 αυτοκινητοβιομηχανίες είναι αφενός η εστίαση σε τέσσερις φίρμες (Jeep, Ram, Fiat και Peugeot) και αφετέρου, η αυξημένη σημασία της αγοράς των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του A. Filosa, 13 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 70 της συνολικής επένδυσης έως το 2030 θα αφιερωθούν στην αύξηση της παραγωγής σε αμερικανικό έδαφος, καθώς τα τελευταία χρόνια τόσο το μερίδιο αγοράς όσο και οι πωλήσεις των εκεί αυτοκινητοβιομηχανιών του ομίλου συρρικνώνονται.

Έμφαση στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της φίρμας, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στις ΗΠΑ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων. «Πρόκειται για έναν κενό χώρο, και όχι μόνο για εμάς, πολύ απλά γιατί κανείς δεν βρίσκεται εκεί σήμερα. Από όσο αντιλαμβανόμαστε οι ανταγωνιστές μας σχεδιάζουν επίσης να καλύψουν το κενό σε μια διετία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο A. Filosa για την κατηγορία των vans. Σε προϊοντικό επίπεδο, τα σχέδια του ομίλου Stellantis για επαγγελματικά οχήματα στις ΗΠΑ μεταφράζονται σε ένα νέο μικρό van, το Promaster City το οποίο θα κάνει την εμφάνισή του το 2027 ενώ θα ακολουθήσει ένα compact pickup δια χειρός RAM το 2028 και το μεσαίο pickup Dakota την ίδια χρονιά.

Σε ό,τι αφορά τα συνήθη προϊόντα που ο όμιλος προσφέρει στις ΗΠΑ, η Chrysler σύντομα θα αποκτήσει τρία νέα crossover και θα είναι μικρότερα από το Pacifica. To ένα από τα τρία μοντέλα που θα κάνουν την εμφάνισή τους έως το 2030 θα βασίζεται στη νέα, ευέλικτη και πολυχρηστική αρχιτεκτονική STLA One, ενώ τα άλλα δύο θα έχουν ως αφετηρία πλατφόρμες που αξιοποιούν ευρωπαϊκά μοντέλα, επιτρέποντας στην Chrysler να τα διαθέσει σε τιμές μεταξύ 25.000-35.000 δολαρίων.

Υπό το φως των νέων προσθηκών η Chrysler ευελπιστεί να αυξήσει τον όγκο πωλήσεών της κατά 60%, στις 225.000 μονάδες έως το 2030. Ταυτόχρονα η Dodge θα προσθέσει στην γκάμα της ένα νέο εισαγωγικό μοντέλο επιδόσεων το οποίο είναι γνωστό “GLH” και θα επωφεληθεί από «hot» έκδοση SRT.

«Θεωρήστε το ως την επόμενη γενιά του Hornet, αλλά με τον τρόπο που έπρεπε να το κάνουμε εξαρχής», δήλωσε ο επικεφαλής των «αμερικανικών» εταιρειών του ομίλου Stellantis, Tim Kuniski, προσθέτοντας ότι έπεται και η ανανεωμένη εκδοχή του Durango.

Πέρα από τα προϊοντικά σχέδια του ομίλου, λίγο πριν το επίσημο πενταετές πλάνο ο όμιλος Stellantis ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την JLR το οποίο θα επιτρέψει στη δεύτερη να αποκτήσει πρόσβαση στα εργοστάσιο του ομίλου στις ΗΠΑ, αποφεύγοντας την τέλεια καταιγίδα που έχει δημιουργηθεί λόγω δασμών.

Ευρώπη με Peugeot και Fiat στην πρώτη γραμμή

Εκτός από τις Jeep, Ram και Pro One (το σκέλος που ασχολείται με τα επαγγελματικά οχήματα) και τις ΗΠΑ, στα καθ΄ημάς, τα ευρωπαϊκά, βάσει του σχεδίου η έμφαση θα δοθεί σε δύο εταιρείες, Peugeot και Fiat οι οποίες μαζί με τις παραπάνω αμερικανικές φίρμες θα απορροφήσουν το 70% των επενδύσεων που προορίζονται για την εξέλιξη νέων μοντέλων.

Για την ακρίβεια όπως διευκρίνισε ο όμιλος Stellantis από τα συνολικά 70 δισεκατομμύρια του σχεδίου FaSTLAne όπως επιγράφεται, το 60% των κονδυλίων θα αφιερωθούν στις παραπάνω φίρμες και τα προϊόντα τους ενώ το 40% θα δαπανηθούν στην εξέλιξη νέων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών.

Σε ό,τι αφορά τις αρχιτεκτονικές, το σκεπτικό είναι έως το 2030, ο κύριος όγκος προϊόντων του ομίλου να βασίζεται σε τρεις πλατφόρμες.

Στην Ευρώπη, βάσει των σχεδίων οι Alfa Romeo, Citroen και Opel/Vauxhall θα επικεντρωθούν στις τοπικές τους αγορές δηλαδή, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Η.Β. και όπου υπάρχει αυξημένη απήχηση ενώ Lancia και DS θα στοχεύσουν κυρίως σε Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα.

Tο μέλλον της Maserati για το οποίο έχουν ειπωθεί πολλά κατά καιρούς, αναμένεται να ανακοινωθεί τον προσεχή Δεκέμβριο σε ειδική εκδήλωση στην Modena, με τον A. Filosa να δηλώνει ότι: «η Maserati διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τον όμιλο Stellantis ως πολυτελής φίρμα».

Κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική του ομίλου Stellantis θα διαδραματίσει το πρόγραμμα εξέλιξης E-Car, δηλαδή η εξέλιξη ενός μικρού, ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξελιγμένου από και για την Ευρώπη και με βάση τις νέες σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πλαίσιο.

Η επιστροφή του Citroen 2CV

Τον ρόλο αυτό αρχικά θα αναλάβει για λογαριασμό του ομίλου Stellantis, το αναβιωμένο Citroen 2CV το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον προσεχή Οκτώβριο στο Παρίσι, με στόχο να διατεθεί σε τιμή πέριξ των 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχικές συστάσεις θα ακολουθήσει ένα αντίστοιχο E-Car δια χειρός Fiat το οποίο θα φορά τα σήματα του Panda.

Εκτός από το Panda σε ρόλο μικρού προσιτού ηλεκτρικού για την Ευρώπη, η γκάμα της Fiat θα αποκτήσει μια τετράθυρη εκδοχή για το Topolino καθώς και ένα ακόμα όχημα μικροκινητικότητας, εν προκειμένω το τρίτροχο Tris το οποίο διατίθεται ήδη στο Μαρόκο. Αυτονόητα στα σχέδια για την Fiat περιλαμβάνεται και η ανανεωμένη εκδοχή για το 500, καθώς και ένα compact SUV ονόματι Grizzly το οποίο θα έχει ως αφετηρία την πλατφόρμα Smart Car και θα διατεθεί σε παραδοσιακή SUV και σε coupe SUV έκδοση.

Η δεύτερη αυξημένης σημασίας φίρμα για την Ευρώπη, Peugeot θα εντάξει στην γκάμα της ένα μεσαίου μεγέθους shooting brake μοντέλο το οποίο θα έχει ως αφετηρία τεχνολογία της Dogfeng ως απόρροια της πρόσφατης συμφωνίας με τον όμιλο Stellantis. Θα ακολουθήσει ένα compact SUV καθώς και η νέα γενιά του 308 σε δύο παραλλαγές αμαξώματος, hatchback και SW. Επίσης θα προκύψουν με τα σήματα της Peugeot δύο νέα μικρά ηλεκτρικά οχήματα με αφετηρία την αρχιτεκτονική STLA One τα οποία, μελλοντικά θα λειτουργήσουν ως διάδοχοι των 208 και 2008.

Σε ό,τι αφορά τις Opel/Vauxhall θα αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό compact SUV το οποίο θα αξιοποιήσει τεχνολογία της Leapmotor και θα κατασκευάζεται στην Ισπανία στο πλαίσιο της πρόσφατης διεύρυνσης της συνεργασίας του. Θα ακολουθήσει η ανανεωμένη εκδοχή του Astra καθώς και η νέα γενιά του Corsa.

H Citroen, εκτός από το νέο 2CV θα ανανεώσει πλήρως την γκάμα της με έξι νέα μοντέλα με ορίζοντα το 2030.

Τα παραπάνω σχέδια και νέα μοντέλα θα βοηθήσουν τον όμιλο Stellantis να αυξήσει την κάλυψη της αγοράς κατά 50% καθώς όπως είπε ο A. Filosa και επιβεβαίωσε ο E. Cappellano. «Η δυναμική μας προέρχεται από την συμπληρωματικότητα των εταιρειών μας. Συνδυαστικά φτάνουμε έως και το 90% κάλυψης».

Αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής μέσω των συνεργειών

Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα του «πλεονάσματος» παραγωγικότητας στα ευρωπαϊκά εργοστάσια, όπως διευκρίνισε ο A. Filosa τόνισε ότι θα αντιμετωπιστεί χωρίς την διακοπή λειτουργίας εργοστασίων. Όπως υπογράμμισε ορισμένα εργοστάσια θα αλλάξουν δραστηριότητα όπως αυτό του Poissy στη Γαλλία το οποίο θα σταματήσει να παράγει αυτοκίνητα το 2028 και θα μετασχηματιστεί σε κέντρο ανακύκλωσης και ανακατασκευής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εξαρτημάτων. Επίσης άλλα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των νεότερων συμφωνιών του ομίλου με τους κινέζους εταίρους του (Dongfeng και Leapmotor) ως μονάδες παραγωγής.

Για την ακρίβεια, το εργοστάσιο της Σαραγόσα θα αναλάβει τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων για λογαριασμό της Leapmotor η οποία θα αξιοποιήσει επίσης το εργοστάσιο του ομίλου στην Μαδρίτη. Η Dongfeng θα αξιοποιήσει για την παραγωγή της το εργοστάσιο του ομίλου στη Rennes.

Τα παραπάνω αναμένεται να μειώσουν την παραγωγή του ομίλου Stellantis κατά 800.000 μονάδες με την αξιοποίηση των υφιστάμενων εργοστασίων να αυξάνεται από 60% τώρα, σε 80% με την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου και τις συνεργατική αξιοποίηση των εργοστασίων.

Με την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου τα καθαρά έσοδα του ομίλου στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% από 57,8 δισεκατομμύρια ευρώ (67,1 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 3% και 5%, όπως σημείωσε ο A. Filosa.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο μέγεθος, αξίζει να σημειωθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με το στρατηγικό πλάνο «Dare Forward 2030» του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Carlos Tavares, που το 2022 προέβλεπε προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα άνω του 10% στην Ευρώπη έως το 2030.

Επιπλέον η χρήση της πλατφόρμας STLA One για μικρά, compact και μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητα, καθώς και το Πρόγραμμα Δημιουργίας Αξίας (Value Creation Program), αναμένεται να υπάρξει δραστική μείωση του κόστους εξέλιξης και παραγωγής. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες του ομίλου από τα συνολικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ που αναμένεται να εξοικονομηθούν συνολικά έως το 2028, σε σύγκριση με το 2025.