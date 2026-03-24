Η Βαλένθια φέτος δεν είναι η ομάδα άλλων ετών. Είναι κάτι πολύ παραπάνω και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει τη λύση στην Ισπανία.

Οι γηπεδούχοι πήραν μεγάλη νίκη με μικρή ανατροπή στο τέλος, με τον Ντε Λαρέα να βάζει τις κρίσιμες βολές στο τέλος, αν και τις είχε κερδίσει ο Μοντέρο, που αποχώρησε δηλώνοντας τραυματίας.

Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε την τελευταία επίθεση με κάτι παραπάνω από δύο δευτερόλεπτα στο ρολόι και αστόχησε, αν και στην προηγούμενη επίθεση είχε βάλει μεγάλο τρίποντο.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν στο πρώτο μέρος οι Βεζένκοφ και Γουόρντ, που… εξαφανίστηκαν όμως στο δεύτερο. Κακό βράδυ για τον Ντόρσεϊ, πολλά χαμένα ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Σάσα Βεζένκοφ ενεργό, όμως ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός, με ξύλο και λίγους πόντους. 25-23 τελείωσε η περίοδος, που άνοιξε στην πορεία, με τη Βαλένθια να έχει 5/7 τρίποντα!

Το παιχνίδι δεν άφηνε περιθώρια σε καμία ομάδα για να ξεφύγει. Ο Ολυμπιακός είχε ακόμα αμυντικά προβλήματα, αλλά έπαιρνε πολλά στην επίθεση από τον Γουόρντ, ενώ βρήκε και κάποια σουτ από απόσταση. Λίγο πριν το τέλος, οι Πειραιώτες ανέβηκαν για πρώτη φορά στο +6 και ανάγκασαν τον Μαρτίνεζ να πάρει τάιμ άουτ. Η διαφορά νέβηκε στους 9 με επί μέρους 2-11, ο Τόμπσον μείωσε με τρίποντο, όμως ο εξαιρετικός Γουόρντ απάντησε με δύσκολο καλάθι και το ημίχρονο έκλεισε στο 42-50.

Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ήταν άθλιο. Οι Ισπανοί έκαναν σερί 7-0 και εξαφάνισαν τη διαφορά μέσα σε δύο λεπτά, κάνοντας συνεχόμενα λάθη σε επίθεση και άμυνα. Η ισοφάριση ήρθε στο 52-52, ενώ η Βαλένθια πέρασε και μπροστά. Ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ, βλέποντας την ομάδα του να πετυχαίνει δύο πόντους, μόνο από βολές, σε σχεδόν μισή περίοδο. 02:46 πριν το τέλος μπήκε το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι των Πειραιωτών!

Παρά τη φοβερή άμυνα της Βαλένθια, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό μετά από ώρα στο τέλος της περιόδου. Γουόρντ – Πίτερς έβαλαν δύο σερί τρίποντα και το σκορ πήγε στο 62-67, αναγκάζοντας τους Ισπανούς να πάνε σε τάιμ άουτ. Μισό λεπτό ήταν αρκετό για να μηδενιστεί η διαφορά με ένα έμμεσο και ένα άμεσο τρίποντο, ενώ ο Γουόκαπ έβαλε ένα καλάθι στην εκπνοή για το 67-69 της περιόδου.

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν καλά΄την τέταρτη και στις δύο πλευρές. Η διαφορά ανέβηκε γρήγορα στους επτά, αλλά εξίσου γρήγορα έπεσε στους τρεις. Σε αυτά τα επίπεδα έμεινε για ώρα, με τον Ολυμπιακό να αδυνατεί να αποσπαστεί.

Με τη διαφορά στους δύο με 1:22 στο ρολόι, ο Μοντέρο κέρδισε τρεις (αμσιβητούμενη η τρίτη) βολές από τον Τζόουνς. Ο γκαρντ της Βαλένθια έβαλε τις δύο και ισοφάρισε. Λάθος στην επίθεση, κλέψιμο και δίποντο της Βαλένθια στον αιφνιδιασμό.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σηκώθηκε για δίποντο και κέρδισε βολές, βάζοντάς τες αμφότερες για ισοπαλία στους 81. Ο Μοντέρο, όμως, έβαλε σπουδαίο δίποντο και η καυτή πατάτα πήγε στον Ολυμπιακό.

Ο Εβάν Φουρνιέ το πήρε πάνω του και έβαλε ένα απίθανο τρίποντο με 13.7 στο ρολόι. Οι Ισπανοί είχαν χρόνο για οργανωμένη επίθεση και ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά. Ο Μοντέρο φυσικά το πήρε πάνω του, ο Φουρνιέ ρίσκαρε κατεβάζοντας το χέρι του αντιπάλου του. Ο Δομινικανός… δήλωσε τραυματίας και η μπάλα πήγε στον Σέρχιο Ντε Λαρέα για τις «καυτές» βολές.

Ο νεαρός τις έβαλε με 2.9 στο ρολόι και η Βαλένθια πέρασε μπροστά!

Ο Φουρνιέ πήρε την τελευταία κατοχή και αστόχησε στο δίποντο.