Ελεύθερος, με την επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ανακρίτριας και του εισαγγελέα, οι οποίοι αξιολόγησαν το περιεχόμενο των ισχυρισμών του κατηγορουμένου σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, στον κ. Τσαγκαράκη επιβλήθηκε η καταβολή χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιορισμοί που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς του επεβλήθη ρητή απαγόρευση αγοράς, πώλησης, κατοχής ή διάθεσης αρχαιοτήτων. Όσον αφορά την εμπορία πινάκων, αυτή επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά και μόνο για έργα που συνοδεύονται από το απαραίτητο πιστοποιητικό γνησιότητας.

Αναφορικά με τη συγκατηγορούμενη υπάλληλο της επιχείρησης, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.