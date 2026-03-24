Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα playoffs 5-8 της Super League. Οι αναμετρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν με φόντο τη μάχη της 5ης θέσης, η οποία υπό προϋποθέσεις οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν ως ξεκάθαρο φαβορί τον Λεβαδειακό.
Την πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου φιλοξενεί τον Άρη, ενώ ο Βόλος παίζει με τον ΟΦΗ.
Οι ημερομηνίες των αγώνων των playoffs 5-8:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
- Βόλος – ΟΦΗ
- Λεβαδειακός – Άρης
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
- Άρης – Βόλος
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
- Λεβαδειακός – Βόλος
- ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
- Άρης – ΟΦΗ
- Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
- Βόλος – Άρης
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
- Άρης – Λεβαδειακός
- ΟΦΗ – Βόλος
Η βαθμολογία
- Λεβαδειακός 21
- ΟΦΗ 16
- Βόλος 16
- Άρης 15