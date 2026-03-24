Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα playoffs 5-8 της Super League. Οι αναμετρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν με φόντο τη μάχη της 5ης θέσης, η οποία υπό προϋποθέσεις οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν ως ξεκάθαρο φαβορί τον Λεβαδειακό.

Την πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου φιλοξενεί τον Άρη, ενώ ο Βόλος παίζει με τον ΟΦΗ.

Οι ημερομηνίες των αγώνων των playoffs 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Άρης – Βόλος

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Βόλος – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Άρης – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Βόλος

Η βαθμολογία