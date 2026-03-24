Η μάχη του τίτλου στην Super League μπαίνει στην πιο κομβική της στιγμή, με την επερχόμενη έναρξη των playoffs 1-4. Την Τρίτη (24/03) έγινε γνωστό το πρόγραμμα των playoffs, με την πρώτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος να κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.
Η πρεμιέρα περιλαμβάνει ντέρμπι κορυφής, με τον δεύτερο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκη» την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ ο τρίτος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 60
- Ολυμπιακός 58
- ΠΑΟΚ 57
- Παναθηναϊκός 49