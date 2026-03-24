Η μάχη του τίτλου στην Super League μπαίνει στην πιο κομβική της στιγμή, με την επερχόμενη έναρξη των playoffs 1-4. Την Τρίτη (24/03) έγινε γνωστό το πρόγραμμα των playoffs, με την πρώτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος να κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει ντέρμπι κορυφής, με τον δεύτερο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκη» την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ ο τρίτος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία