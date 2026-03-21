Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στον παγκόσμιο πρωταθλητή και ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Εμμανουήλ Καραλή για τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Πολωνία.

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικών θυσιών και αδιάκοπης προσπάθειας του μεγάλου μας αθλητή, ο οποίος με “όπλα” την υπομονή και την επιμονή απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα μεγάλα όνειρα και οι στόχοι που φαίνονται άπιαστοι μπορούν να επιτευχθούν.

Η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μια ατομική νίκη, αλλά και μια τεράστια έμπνευση για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν στο “ευ αγωνίζεσθαι”.

“Μανόλο” μην σταματάς να μας κάνει υπερήφανους!».

«Μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση»

Ακόμα, τα θερμά του συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή «για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την κατάκτηση από τον Έλληνα πρωταθλητή του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του: «Κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».

«Συγχαρητήρια Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο»

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε στον Εμμανουήλ Καραλή και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Στην ανάρτησή του, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι ο Καραλής, πέρα από τις διακρίσεις του, εμπνέει με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, διδάσκοντας στα νέα παιδιά τη σημασία της προσπάθειας, της επιμονής και των ονείρων.

Αναλυτικά:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια. Με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, εμπνέει. Διδάσκει στα νέα παιδιά ότι αξίζει να προσπαθείς, να επιμένεις και να ονειρεύεσαι. Συγχαρητήρια Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου».