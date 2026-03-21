Η συλλογή μεταλλίων του Εμμανουήλ Καραλή έγινε ακόμα μεγαλύτερη το βράδυ του Σαββάτου. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Ο σπουδαίος άλτης έφτασε έτσι τα οκτώ μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και τα τρία σε παγκόσμια κλειστού στίβου.

Συγκεκριμένα έχει στη συλλογή του δύο ασημένια και ένα χάλκινο. Το μόνο που του λείπει είναι το χρυσό κι αν συνεχίσει έτσι δεν αποκλείεται να το προσθέσει και αυτό σύντομα.

Αναλυτικά τα μετάλλια του Καραλή