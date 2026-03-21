Στο άλμα επί κοντώ, η φετινή σεζόν είναι ίσως η κορυφαία όλων των εποχών, με έξι αθλητές να έχουν ξεπεράσει τα 6,00 μ. και δύο τα 6,15 μέτρα (Ντουπλάντις και Καραλής). Ο τελικός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν (Σάββατο 21/3, 19.25) αναμένεται πιο συναρπαστικός από ποτέ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα δώσει το «παρών» διεκδικώντας το έβδομο μετάλλιό του από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα. Σε μια σεζόν, που μπορεί να ξεκίνησε ως δοκιμαστική λόγω των νέων κονταριών, εξελίχθηκε απόλυτα επιτυχημένη χάρη στην ικανότητά του να προσαρμοστεί άμεσα σε αυτά.

Ο Καραλής θα μπει στον τελικό με 18 διασκελισμούς, όπως έκανε σε όλους τους φετινούς αγώνες, σε αντίθεση με τους 20 της περσινής περιόδου. Με φετινή επίδοση στα 6,17 μ. και πολύ καλές προσπάθειες στα 6,20 μ., αλλά ακόμη και στα 6,31 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αναμένεται να ασκήσει πίεση στον ανίκητο μέχρι σήμερα Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει πραγματοποιήσει επτά αγώνες φέτος, με έξι άλματα πάνω από τα 5,90 μ. και τρία πάνω από τα 6,00 μέτρα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι ήταν επίσης δεύτερος τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού όσο και στο κλειστού του 2025, διοργανώσεις στις οποίες επικράτησε ο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός σταρ έχει τρεις νίκες στη διοργάνωση και κατέχει το ρεκόρ αγώνων με 6,20 μ. από το 2022.

Τόσο ο τελικός του επί κοντώ όσο και όλη η δράση από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.