Με αυξημένο ενδιαφέρον και εμφανή την εσωτερική κινητικότητα συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συγκυρία που το κόμμα επιχειρεί να επανακαθορίσει τη στρατηγική του και να απαντήσει στα ερωτήματα για τη φυσιογνωμία και την πολιτική του κατεύθυνση υπό την σκιά των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα.

Η συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι εσωκομματικές ισορροπίες παραμένουν ρευστές και οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την επόμενη ημέρα δεν έχουν γεφυρωθεί, ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρά μεθοδικά στη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα και αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά σε επίπεδο ηγεσίας.

Κομματικά στελέχη που συμμετέχουν στις διαδικασίες αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή, όχι μόνο οργανωτικά αλλά και πολιτικά.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αναμένεται να βρεθεί η αντιπολιτευτική γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση, με την ηγεσία να δίνει έμφαση στην ανάγκη πιο συγκροτημένης και στοχευμένης παρουσίας, αλλά το μείζον θέμα είναι πως στέκονται από εδώ και πέρα απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορισμένα στελέχη υποστηρίζουν ότι χρειάζεται πιο έντονη και ιδεολογικά προσδιορισμένη αντιπολίτευση, ενώ άλλοι επιμένουν σε ένα πιο διευρυμένο και «προγραμματικό» άνοιγμα προς ευρύτερα ακροατήρια.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, αναμένεται να τεθούν με σαφήνεια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των οργάνων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν φωνές που ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή της Κεντρικής Επιτροπής και πιο συλλογικές διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι η εσωτερική συνοχή περνά μέσα από τη θεσμική λειτουργία.

Προτεραιότητα η ανασυγκρότηση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο οργανωτικό σκέλος, με την ανασυγκρότηση του κόμματος να επανέρχεται ως βασική προτεραιότητα, αν και εδώ υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα ότι πολλά στελέχη αναμένουν τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα.

Ως εκ τούτου η ανάγκη για ενεργοποίηση της βάσης, ανανέωση στελεχών και ενίσχυση της παρουσίας στην κοινωνία μπορεί να αποτελεί κοινό τόπο στις περισσότερες παρεμβάσεις, αν και διατυπώνονται διαφορετικές προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησης, επισκιάζεται από τις πρωτοβουλίες Τσίπρα.

Πολλά στελέχη επισημαίνουν ότι η συζήτηση δεν θα περιοριστεί σε διαπιστώσεις, αλλά θα αγγίξει και πιο συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής στρατηγικής. Μεταξύ αυτών, η διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού λόγου και η ανάγκη να ανακτηθεί η αξιοπιστία του κόμματος σε κρίσιμα κοινωνικά στρώματα.

Δεν λείπουν, πάντως, και οι επιφυλάξεις για το κατά πόσο η συνεδρίαση θα καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα. Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι διαφορές παραμένουν βαθιές και ότι απαιτείται χρόνος για να διαμορφωθεί κοινός βηματισμός. Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν ότι η πίεση των πολιτικών εξελίξεων λειτουργεί ως καταλύτης για αποφάσεις.

Η συζήτηση για την επόμενη μέρα

Στο παρασκήνιο, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος παραμένει έντονη, με διαφορετικά σενάρια να διακινούνται για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η πολιτική του απήχηση. Κοινή, ωστόσο, είναι η εκτίμηση ότι χωρίς σαφή στρατηγική και ενιαίο μήνυμα, η προσπάθεια ανάκαμψης θα είναι δύσκολη.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα πρώτο τεστ για τις διαθέσεις και τις ισορροπίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το κατά πόσο θα αποτελέσει και σημείο καμπής, θα εξαρτηθεί από το αν οι διαφορετικές φωνές θα μπορέσουν να συγκλίνουν σε έναν κοινό πολιτικό ορίζοντα.

Σε κάθε περίπτωση, τα βλέμματα στρέφονται στις τοποθετήσεις που θα γίνουν, καθώς από αυτές θα φανεί αν το κόμμα μπορεί να περάσει από τη φάση της εσωστρέφειας σε μια πιο συγκροτημένη και εξωστρεφή πορεία.