Στον ΣΥΡΙΖΑ η εσωστρέφεια δεν αποτελεί πια συγκυριακό φαινόμενο αλλά δομικό χαρακτηριστικό της παρούσας φάσης. Το κόμμα δείχνει να εγκλωβίζεται σε έναν κύκλο διαρκούς αναστοχασμού, με τα στελέχη να αναζητούν τα αίτια της συρρίκνωσης και της πολιτικής αμηχανίας, χωρίς να διαμορφώνεται με σαφήνεια μια συνεκτική στρατηγική εξόδου.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις αποτυπώνουν περισσότερο έναν διάλογο εσωτερικής κατανάλωσης παρά μια ενιαία πολιτική πρόταση εν μέσω των σεναρίων για το πότε έρχεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αποχωρούν από ΣΥΡΙΖΑ, πάνε Τσίπρα

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αποχωρήσεις προσώπων με αναφορά στον στενό πυρήνα της προηγούμενης περιόδου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, μέχρι πριν λίγες ώρες αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Στέλιος Αποστόλου, στενός συνεργάτης του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράκη, έθεσαν εαυτούς εκτός κομματικών γραμμών, επιλέγοντας να κινηθούν προς το υπό διαμόρφωση εγχείρημα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό.

Η εξέλιξη αυτή δεν ερμηνεύεται απλώς ως ατομική επιλογή, αλλά ως ένδειξη μετατόπισης δυνάμεων, με πολιτικά χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν την τρέχουσα συγκυρία.

Κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο 21/3

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων και υπ’ αυτή την έννοια έχει ενδιαφέρον η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο.

Στην Κουμουνδούρου δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως υποθετικό σενάριο, αλλά ως παράμετρος που επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες και τις αποφάσεις. Το εσωκομματικό κλίμα επιβαρύνεται, καθώς η συζήτηση μετατοπίζεται από τη συγκρότηση πολιτικής πρότασης στην αποτίμηση πιθανών κινήσεων τρίτων.

Δύο γραμμές

Την ίδια στιγμή, διαμορφώνονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια δύο διακριτές προσεγγίσεις ως προς τη στρατηγική.

Η πρώτη, που εκφράζεται από την ηγεσία, δίνει προτεραιότητα στη συγκρότηση ευρύτερων συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η δεύτερη, που κερδίζει έδαφος σε τμήμα στελεχών, επιμένει στην ανάγκη διατήρησης αυτόνομης πορείας, εφόσον οι συνθήκες σύγκλισης δεν ωριμάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι αποκλίσεις δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε ανοιχτή σύγκρουση, ωστόσο καταγράφονται -πχ ο Κώστας Ζαχαριάδης έκλεισε το μάτι στο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα- με αυξανόμενη ένταση ενόψει των συνεδριάσεων των κομματικών οργάνων.

Κρίσιμες αποφάσεις στον δρόμο για τις κάλπες

Εκεί αναμένεται να αποτυπωθούν οι πραγματικοί συσχετισμοί, αλλά και να ληφθούν αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία προς τις επόμενες εκλογές, καθώς υπάρχουν διαφορετικές γραμμές. Πχ. ο Τρύφωνας Αλεξιάδης επεσήμανε την ανάγκη να κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα ή στο πλαίσιο μιας συμμαχίας.

Το συνολικό τοπίο παραπέμπει σε ένα κόμμα που βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με ανοιχτά μέτωπα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο. Και όσο η συζήτηση παραμένει επικεντρωμένη σε σενάρια και ισορροπίες, η ανάγκη για σαφή πολιτικό προσανατολισμό καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.