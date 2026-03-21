Με συνέντευξη που παραχωρεί στο ΒΗΜΑ μία εβδομάδα πριν το κρίσιμο συνέδριο του ΠαΣοΚ, ο Παύλος Γερουλάνος μιλά για εσωτερικά ζητήματα του κόμματος και εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση που τα στελέχη της «έχουν πει «τόσα ψέματα που πλέον δεν θυμούνται ποια είναι η αλήθεια».

Ζητά συνέδριο ουσίας και υπογραμμίζει πως έπρεπε να είχε ακουστεί η πρότασή του και να είχε δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο ηλεκτρονικό μητρώο, καθώς «αν είχε γίνει αυτό η συμμετοχή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη». Θεωρεί αυτονόητη την απόρριψη κάθε σεναρίου για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τονίζει πως η κίνηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα ήταν μία πράξη πολιτικής ευθύνης και πως η διαγραφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Παράλληλα, επιτίθεται με σκληρή γλώσσα στην κυβέρνηση με αφορμή και τις αποκαλύψεις της εκπομπής Mega stories, σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς όπως τονίζει χαρακτηριστικά «καταρρέει όλο το σαθρό οικοδόμημα συγκάλυψης που προσπάθησε να χτίσει η κυβέρνηση».

Περίπου 175.000 πολίτες συμμετείχαν στις εκλογές ανάδειξης συνέδρων. Ποιο είναι το μήνυμα από αυτή τη διαδικασία;

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Χάρηκα πάρα πολύ με τη συμμετοχή, μας γέμισε όλους δύναμη. Στεναχωρήθηκα που ταλαιπωρήθηκε κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα. Ζητάω συγγνώμη από όποιον δεν μπόρεσε να ψηφίσει ή καθυστέρησε πάρα πολύ να ψηφίσει. Ο κόσμος με τη συμμετοχή του μάς δίνει αύρα κραταιού κόμματος – και τέτοιο πρέπει να γίνουμε ξανά. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουν πολλά, όπως να βρεθούμε ξανά στην πρωτοπορία της ηλεκτρονικής εποχής ως κόμμα. Με αξιόπιστο ηλεκτρονικό μητρώο και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως προτείναμε κατ’ επανάληψη αλλά δεν εισακουστήκαμε. Η συμμετοχή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, θα είχαμε ξεπεράσει και την αντίστοιχη συμμετοχή του 2022. Το κόμμα δεν θα μπει σε νέα εποχή με τεφτέρια. Θα μπει αξιοποιώντας με κάθε διαθέσιμο μέσο την πρόθεση συμμετοχής κάθε μέλους και φίλου – ειδικά στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα που μας προσφέρθηκε ξανά απλόχερα στην τελευταία εκλογική διαδικασία. Αυτό το κεφάλαιο συμμετοχής δεν πρέπει να χαθεί, αλλά να γίνει δύναμη για την επόμενη μέρα.

Ποιος είναι ο στόχος του Παύλου Γερουλάνου στο συνέδριο; Υπάρχει και κάποιος οργανωτικός στόχος στην κορυφαία αυτή κομματική διαδικασία;

Ο πρώτος και βασικότερος στόχος είναι να τιμήσουμε τους 5700 υποψηφίους που έβαλαν το όνομά τους σε ψηφοδέλτιο ανάδειξης συνέδρων του ΠαΣοΚ, είτε εκλέχτηκαν, είτε όχι. Σε κάθε έναν και κάθε μία από αυτούς βλέπω έναν συναγωνιστή μου στη μάχη ενάντια στα προβλήματα της χώρας και για τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Και ο καλύτερος τρόπος να τους τιμήσουμε είναι ένα Συνέδριο ουσίας όπου θα είναι ξεκάθαρο σε όλους και τι λέμε για τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας και πώς θα φτάσουμε στη νίκη. Και πρόγραμμα και σχέδιο. Γιατί το συνέδριο δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της προεκλογικής μας καμπάνιας. Έτσι το βλέπω. Πρέπει από αυτό να βγούμε με όλα τα απαραίτητα όπλα για τη νίκη.

Ο Χάρης Δούκας επιμένει πως θα καταθέσει πρόταση για ψήφισμα για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια θα είναι η θέση σας;

Έχω υποστηρίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι στο Συνέδριο πρέπει να συζητήσουμε, να συναποφασίσουμε και να δεσμευτούμε για μία σειρά από δύσκολα πολιτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που άπτονται της αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως οι σχέσεις κράτους – εκκλησίας, το άρθρο 16, κ.α. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούμε να συζητήσουμε το συνολικότερο πολιτικό πλαίσιο των κυβερνητικών συνεργασιών που θα επιδιώξουμε ως πρώτο κόμμα, πέρα από την αυτονόητη απόρριψη κάθε σεναρίου συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Μία απόρριψη επιβεβλημένη όχι μόνο για το καλό του κόμματος, αλλά πρωτίστως για το καλό της χώρας. Διότι μία τέτοια συνεργασία θα ενισχύσει τα άκρα. Το έχουμε δει να γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Έτσι ο κόσμος που θα φτάσει στην κάλπη θα ξέρει όχι μόνο τι δεν θέλουμε, αλλά και τι επιδιώκουμε. Κανείς δεν έχασε ποτέ με καθαρές πολιτικές κουβέντες.

Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης συμμετέχει στην επιτροπή διεύρυνσης και το όνομά του έφερε αντιδράσεις. Ποια είναι η θέση σας για τις διαδικασίες αυτές όπως εξελίσσονται;

Με τρία σημερινά ΠαΣοΚ να απέχουν από την κάλπη, δηλαδή, ενάμιση εκατομμύριο πρώην ψηφοφόρους μας που μπορεί να δοκίμασαν άλλα κόμματα, αλλά έχουν καταλήξει σπίτι τους, η κρίσιμη αμφίπλευρη διεύρυνση είναι στη βάση. Στην κοινωνία. Να εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη σε κάθε προοδευτικό πολίτη, από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι. Όσο για τα στελέχη δεν μπήκα ούτε θα μπω σε ονοματολογία. Ναι στη διεύρυνση, αλλά με αρχές και όρια. Και όλοι ξέρουν και ποιες είναι οι αρχές μας και ποια είναι τα όριά μας.

Θέλω κι ένα σχόλιο και για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κ.Ο. του ΠαΣοΚ

Έχω πει ότι πιστεύω πως όλο αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι. Κρατάω την κίνηση υψηλής πολιτικής ευθύνης του Οδυσσέα να παραδώσει την έδρα του. Μάθημα προς όλους μας.

Μετά το συνέδριο, ο επόμενος σταθμός είναι οι εκλογές. Τι πρέπει να προσέξει το ΠαΣοΚ στην πορεία προς την κάλπη, ποιες λακκούβες πρέπει να αποφύγει; Τι πρέπει να κάνει το ΠαΣοΚ και ποια θέματα να αναδείξει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτικής αλλαγής;

Αντιμετώπιση ακρίβειας, μεγαλύτερο εισόδημα, καλύτερες δουλειές, ποιοτικό δημόσιο σχολείο και νοσοκομείο, ενεργητική εξωτερική πολιτική, θεσμοί που λειτουργούν, κράτος που υπηρετεί όλους και δεν εξυπηρετεί λίγους. Για αυτά πρέπει να μιλάμε συνεχώς. Όχι μόνο αρνητικά για την κυβέρνηση, αυτοί έχουν τελειώσει, αλλά θετικά για το τι προτείνουμε. Το καλό είναι ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Δουλειά χρειάζεται πάνω σε ένα καθαρό τρίπτυχο: καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και προεκλογική εκστρατεία πόρτα – πόρτα.

Είστε βουλευτής Ά Αθηνών, το αναφέρω γιατί η Αθήνα και το λεκανοπέδιο αποτελούν τη μεγαλύτερη πληγή του κόμματος εκλογικά και δημοσκοπικά. Πώς ανατρέπεται αυτή η εικόνα;

Κάνοντας αυτό που κάναμε εμείς στις τελευταίες ευρωεκλογές στην Α΄ Αθήνας. Φέραμε όλες τις δυνάμεις του ΠαΣοΚ σε ένα τραπέζι και βγάλαμε με την καθοδήγηση της Νομαρχιακής συγκεκριμένο σχεδιασμό, βάζοντας έναν πολύ απλό στόχο: να έχουμε στις ευρωεκλογές του 2024 στην Α’ Αθήνας τον ίδιο ή και μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023, παρά τη διαφαινόμενη μεγάλη μείωση της συμμετοχής. Και ξέρετε κάτι; Το καταφέραμε, έστω και για λίγο. Η μόνη εκλογική περιφέρεια που έγινε αυτό. Αν το είχαμε κάνει σε κάθε περιφέρεια της χώρας θα ήμασταν δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές.

Και να ξέρετε κάτι ακόμα: αφού το κάναμε στην Α’ Αθήνας, παντού μπορούμε να το κάνουμε. Με αξιοποίηση κάθε στελέχους χωρίς κανένα αποκλεισμό, με συγκεκριμένο στόχο που όλοι υπηρετούν, με συγκεκριμένο σχέδιο όπου όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, με ένα ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από ανθρώπους που θα φέρουν κόσμο στην κάλπη, με αγώνα πόρτα-πόρτα και παρουσία σε κάθε γειτονιά. Έτσι εμπνέεις και κινητοποιείς κάθε μέλος και φίλο του Κινήματος προς ένα κοινό στόχο. Έτσι κερδίζεται η εμπιστοσύνη του Έλληνα και της Ελληνίδας. Έτσι θα έρθει η νίκη.

Με δήλωση του ο Ταλ Ντίλιαν στο Mega Stories λέει πως προμηθεύει το predator μόνο σε κυβερνήσεις. Τι αλλάζει μετά από αυτή τη δήλωση κι αν πιστεύετε πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν στη σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών;

Οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές, καταρρέει όλο το σαθρό οικοδόμημα συγκάλυψης που προσπάθησε να χτίσει η κυβέρνηση. Έχουν πει τόσα ψέματα που πλέον δεν θυμούνται ποια είναι η αλήθεια. Ακόμη συγκλονιστικότερο είναι ότι τα προσωπικά δεδομένα της ηγεσίας του στρατεύματος και βασικών στελεχών της κυβέρνησης ήταν στα χέρια ακόμα και ιδιωτών και ποιος ξέρει ποιου άλλου και δεν αντιδράει κανένας τους. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα αξιοπρέπειας; Είναι θεσμική στάση αυτή; Είναι πατριωτική; Θέλω να πιστεύω, πως ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσουμε στην κάλπη μέσα σε καθεστώς συγκάλυψης όλων όσων έκαναν. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό. Ακόμα και σε αντίθετη περίπτωση όμως, θα ρίξουμε φως παντού ως επόμενη κυβέρνηση.