Πριν το Πάσχα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, μετά από σχετικό αίτημα του ΠαΣοΚ. Η κυβέρνηση, αν και με έκδηλη αμηχανία, δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα που θα θέσει η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πιέζει για απαντήσεις.

Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, επαναλαμβάνει ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και κρίνεται εκεί. Σχετικά με τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ότι η εταιρεία του διέθεσε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή κυβερνητικού στελέχους.

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει μία διάταξη, η οποία είπε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού. Και το δεύτερο, ότι οι τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο πρόσωπο, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Έγινε η δίκη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Έχει ασκηθεί έφεση και θα αποφασίσει πάλι η Δικαιοσύνη.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, συνεχίζοντας τις νομικές νουθεσίες, λένε πως είναι ένα πράγμα η διάταξη, άλλο το βούλευμα, άλλο η απόφαση. Αλλά σε μία υπόθεση το πρώτο στάδιο για να κριθεί εάν θα προχωρήσει, είναι η διάταξη. Η διάταξη προηγείται όλων των άλλων, εξηγούν. Αν η διάταξη είναι απορριπτική, απαλλακτική, δεν αποδίδει δηλαδή κατηγορίες σε κάποιους, άρα δεν ασκεί ποινική δίωξη για να στείλει μια υπόθεση αν είναι κακουργηματική στον ανακριτή ή αν είναι πλημμεληματική στο ακροατήριο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, καταλήγουν.

Η κυβέρνηση, το ΠαΣοΚ, η νέα εξεταστική

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας νέας εξεταστικής η κυβέρνηση πετά το μπαλάκι στο ΠαΣοΚ. Όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη περιμένουν πρώτα να καταθέσει την πρόταση το κόμμα της Χαρίλαου Τρικούπη και αργότερα θα τοποθετηθούν.