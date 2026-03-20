Πρόσκληση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα: «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠαΣοΚ, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

«Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Η συζήτηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).

Η τοποθέτηση Φάμελλου και η παραίτηση Χαρίτση

Φυσικά, θα πρέπει να περιμένουμε την αντίδραση που θα έχουν τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο κ. Φάμελλος στις 15 Φεβρουαρίου όταν είχε ερωτηθεί εάν προτίθεται να πάει στα προγραμματικά τραπέζια του συνεδρίου του ΠαΣοΚ, είχε απαντήσει ως εξής: «Εφόσον προσκληθούμε για χαιρετισμό θα ανταποκριθούμε και θα καταθέσουμε την πρόταση για τη μεγάλη και αναγκαία συμπόρευση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Σε προγραμματικά τραπέζια και συζητήσεις διαλόγου συμμετέχουμε συνεχώς, όπως στη Λέσβο. Και θα συμμετέχουμε σε προγραμματικό διάλογο με πρόσκληση οποιουδήποτε προοδευτικού κόμματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στον χώρο και στον χρόνο ενός Συνεδρίου».

Όπως διευκρίνισε μάλιστα «το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές, άλλο διεύρυνση, άλλο συμπαράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκροτημένη και ξεκάθαρη πρόταση για την προοδευτική διέξοδο της χώρας. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος, και όχι η διεύρυνση των κομμάτων ή ο κατακερματισμός και ο ανταγωνισμός των προοδευτικών κομμάτων».

Στην αντίπερα όχθη, όπως αναφέρει και ο Βηματοδότης, ο Αλέξης Χαρίτσης είναι προς παραίτηση. Η απόφαση είναι ειλημμένη και απλώς μένει το πότε θα ανακοινωθεί. Η κίνησή του αυτή αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις καθώς μένει να φανεί τι θα γίνει με την υπόλοιπη Κοινοβουλευτική Ομάδα και κυρίως ποιοι βουλευτές θα τον ακολουθήσουν και ποιοι θα επιλέξουν να μείνουν στη Νέα Αριστερά.