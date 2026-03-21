Στο συνέδριο του ΠαΣοΚ θα υπάρξουν διάφορες εκπλήξεις. Όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, μια από αυτές θα είναι η παρουσία του Νίκου Φαραντούρη, ο οποίος και θα μιλήσει στο κομματικό ακροατήριο.

Ο Βηματοδότης μυρίζεται… μεταγραφή – διεύρυνση κατά την επίσημη ορολογία.

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής έκανε προσφάτως δημόσιο προσωπικό άνοιγμα στον Νίκο Ανδρουλάκη και οι παρεμβάσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ανοίξει σοβαρά θέματα για την καθημερινότητα των πολιτών στη χώρα μας, όπως πχ για τις πρακτικές των fund, ή μια την άμυνα και την εγκατάσταση τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα.