Θετική αποτίμηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ρόλο του στην πολιτική σκηνή έκανε ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο άνθρωπο» και «εν δυνάμει πρωθυπουργό».

Όπως σημείωσε, «ο κύριος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός», προσθέτοντας ότι στο πρόσωπό του βλέπει «έναν άνθρωπο έντιμο, ο οποίος δίνει και τον προσωπικό και τον πολιτικό του αγώνα σε ένα πολύ δυστοπικό περιβάλλον με υποκλοπές, σκάνδαλα και ζόφο».

Αναφερόμενος στο ΠαΣοΚ, ο ευρωβουλευτής το περιέγραψε ως «έναν συγκρατημένο πολιτικό φορέα με διαχρονικότητα και σοβαρότητα», εκτιμώντας ότι διατηρεί σταθερό τρόπο έκφρασης θέσεων μέσα στο σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Τι είπε για την εμπλοκή του σε νέα πολιτικά σχήματα

Ο Νίκος Φαραντούρης τοποθετήθηκε επίσης για τα σενάρια που τον θέλουν να εμπλέκεται σε νέα πολιτικά εγχειρήματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον αφορούν. Όπως ανέφερε, είχε επαφές με την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών στο πλαίσιο θεσμικών πρωτοβουλιών, ωστόσο υπογράμμισε ότι «προχωρά μπροστά», αφήνοντας αιχμές για όσους επιχειρούν να τον εντάξουν σε πολιτικά σενάρια.

Παράλληλα, σχολίασε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές ποια πορεία θα ακολουθήσει το κόμμα, ούτε αν θα παραμείνει αυτόνομο ή θα ενταχθεί σε κάποιο νέο πολιτικό σχήμα. «Στην πολιτική εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιλογές του παρελθόντος έχουν ήδη κριθεί.

Ο ίδιος απέφυγε να τοποθετηθεί σε βάθος για ενδεχόμενες πρωτοβουλίες άλλων πολιτικών προσώπων, τονίζοντας ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο και ότι δεν ασχολείται με υποθετικά σενάρια για το μέλλον.