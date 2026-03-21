Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αντιμετωπίζουν μια τέλεια καταιγίδα καθώς η αναζωπύρωση των φόβων για τον πληθωρισμό οδηγεί τις κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν ρότα στη νομισματική πολιτική εκτοξεύοντας τις αποδόσεις.

Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι traders αναζητούν νέα στρατηγική καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μειώνει τις πιθανότητες για αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Fed, το βασικό σενάριο που είχαν στήσει την στρατηγική τους το 2026.

Οι κεντρικές τράπεζες σε ευρωζώνη, Αγγλία και ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα διατήρησαν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στέλνοντας προειδοποίηση για τον πληθωρισμό.

Μέχρι την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματευόταν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 με το Brent να πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι.

To sell off στα ομόλογα

Η απόδοση των 10ετών βρετανικών ομολόγων (gilts) , το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού της Βρετανίας, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 13 μονάδες βάσης στο 4,871% σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων την Πέμπτη πριν υποχωρήσει. Η απόδοση των 2ετών Gilts, τα οποία είναι συνήθως πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, σημείωσε αμέσως άνοδο 39 μονάδων βάσης, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον «Μίνι Προϋπολογισμό» της πρώην πρωθυπουργού Λιζ Τρας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η άγρια ​​άνοδος των αποδόσεων των βρετανικών ομολόγων είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για το πώς ένα σοκ στα εμπορεύματα, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, μπορεί να μετατραπεί σε ένα σοκ ομολόγων που θα βλάψει τα δημόσια οικονομικά σε μεγάλο βαθμό και θα αυξήσει το κόστος δανεισμού, επισημαίνουν οι Financial Times.

Τα γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά ομόλογα δέχτηκαν λιγότερο έντονες πιέσεις πώλησης αλλά οι αποδόσεις αυξήθηκαν σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ομόφωνη απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας βάζει τέλος στις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Ο Εντ Χάτσινγκς, επικεφαλής επιτοκίων στην Aviva Investors, μιλώντας στο CNBC σημείωσε ότι οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τους επόμενους μήνες έχουν αυξηθεί.

«Έχοντας αυτό κατά νου, από την άποψη της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τους επενδυτές να προσθέτουν τακτικά overweights σε gilts βραχυπρόθεσμα, με τουλάχιστον μία αύξηση να αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος από σήμερα».

Η τέλεια καταιγίδα για τα ευρωπαϊκά ομόλογα

Ο Matthew Amis, διευθυντής επενδύσεων και διαχείρισης επιτοκίων στην Aberdeen Investments, περιέγραψε το εξελισσόμενο περιβάλλον ως «τέλεια καταιγίδα» για τις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρώπης.

«Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και το άνοιγμα της πόρτας σε πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των gilt σε άνοδο. Τα γερμανικά ομόλογα είναι σχετικά ήρεμα σε αυτή την καταιγίδα, αλλά εξακολουθούν να πιέζουν το 3% λόγω παρόμοιων φόβων για τον πληθωρισμό» είπε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ πιθανότατα θα είναι μια αύξηση, σύμφωνα με τον Simon Dangoor, αναπληρωτή επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος και επικεφαλής μακροοικονομικών στρατηγικών σταθερού εισοδήματος στην Goldman Sachs Asset Management.

«Το διοικητικό συμβούλιο είναι σαφώς ευαίσθητο στους ανοδικούς κινδύνους πληθωρισμού, αλλά πιθανότατα θα εξετάσει τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις πριν προβεί σε κάποια κίνηση» εξηγεί. «Επομένως, μια αύξηση είναι πιθανή αργότερα το 2026. Ωστόσο, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να δράσει νωρίτερα εάν η κατάσταση επιδεινωθεί».

«Μια οικονομική Δουνκέρκη»

Η Ευρώπη έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα μετά το σοκ τιμών του 2022 που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ήπειρος παραμένει καθαρός εισαγωγέας τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου. «Οι αποδόσεις ξυπνούν μπροστά στην οικονομική Δουνκέρκη που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν», λέει στο CNBC ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG. «Οι επενδυτές θα απαιτήσουν υψηλότερο κόστος δανεισμού από χώρες σε όλη την Ευρώπη καθώς οι προοπτικές επιδεινώνονται. Και αυτό συμβαίνει μόνο με το Brent στα 110 δολάρια».

Οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να πλημμυρίσουν το σύστημα με πετρέλαιο με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να το πλημμυρίσουν με χρήματα, προκειμένου να εξαλείψουν αυτό το πρόβλημα. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου βοηθήσουν μόνο μέχρι ενός σημείου. Αυτό το ζοφερό επεισόδιο είναι (άλλο ένα) κάλεσμα αφύπνισης προς τις κυβερνήσεις παντού ότι είναι ανόητο να βασίζονται τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή για ενέργεια.

Απλώς πρέπει να ξοδέψουν πολλά χρήματα, από τους φορολογούμενους και τις αγορές ομολόγων, για να χτίσουν εγχώρια ανθεκτικότητα, σημειώνουν οι Financial Times.

«Μια ενεργειακά ασφαλής Ευρώπη πρέπει να έχει τον έλεγχο των πόρων της εάν θέλει να έχει τον έλεγχο του μέλλοντός της», έγραψε το δίδυμο Carlyle στο σημείωμά τους αυτή την εβδομάδα.

«Αυτό απαιτεί τοπική προσαρμογή, διαφοροποίηση και πλεονασμό. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, πυρηνική ενέργεια και δίκτυο θα πρέπει να επεκταθούν δυναμικά για να μεγιστοποιηθούν οι πόροι που διαθέτει σε αφθονία η Ευρώπη – αιολική και ηλιακή ενέργεια, μηχανικοί και τεχνολογία… Το βάρος της αύξησης των τιμών της ενέργειας θα επιμεριστεί άνισα… Οι χώρες με δημοσιονομική ικανότητα και πρόσβαση σε πίστωση θα πλειοδοτήσουν έναντι εκείνων που δεν έχουν, και αμφότερες θα επιδιώξουν να αναδιαμορφώσουν τις σχέσεις τους».

Δημοσιονομική ικανότητα και πρόσβαση σε πίστωση

Ήδη, οι πλούσιες χώρες εξακολουθούν να δανείζονται ποσά χρημάτων παρόμοια με αυτά της ύφεσης από τις αγορές ομολόγων σε ένα περιβάλλον προς το παρόν χωρίς ύφεση, όπως τόνισε ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του για το παγκόσμιο χρέος. Όπως επίσης σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και εξακολουθεί να είναι ένας σχετικά μεγάλος δανειολήπτης, έχει σχεδιάσει προσεκτικά μια από τις πιο απότομες μειώσεις στις μέσες λήξεις έκδοσης μεταξύ των χωρών της G7.

Μια ολόκληρη σειρά από πλούσιες χώρες, ανάμεσα τους και οι ΗΠΑ, έχουν στραφεί στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ακριβώς τη στιγμή που το κόστος του κινδυνεύει να αυξηθεί και ακριβώς τη στιγμή που μια ενεργειακή κρίση τύπου «γκρίζου κύκνου» απειλεί να αυξήσει την ανάγκη για πολύ μεγαλύτερο δανεισμό, μια μέγγενη για τις κυβερνήσεις.

Ευκαιρία για τοποθέτηση

Ο Νίκολας Μπρουκς, επικεφαλής οικονομικής και επενδυτικής έρευνας στην ICG, εκτιμά ότι η απότομη αύξηση των αποδόσεων της Πέμπτης θα μπορούσε να αποδειχθεί βραχύβια. Υπογραμμίζει ότι το πετρέλαιο θα πρέπει να παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού η ΕΚΤ εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης και άφησε να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο.

«Ενώ οι διατηρήσιμες υψηλότερες τιμές ενέργειας πιθανότατα θα καθυστερήσουν τις μειώσεις των επιτοκίων από την Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας, πιστεύουμε ότι μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους και οι δύο κεντρικές τράπεζες έχουν περιθώριο να μειώσουν τα επιτόκια» είπε.

«Ενώ υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές, η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα», πρόσθεσε.

Ο Andrew Szczurowski της Morgan Stanley Investment Management υποστηρίζει ότι η βουτιά των αμερικανικών ομολόγων έδωσε μια ευκαιρία αγοράς. Είπε ότι η εταιρεία έχει αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο διάρκειας ή επιτοκίου.

«Σε 12, 18 μήνες από τώρα, το επιτόκιο των ομολόγων της Fed θα είναι χαμηλότερο από την τιμολόγηση της αγοράς» εκτιμά ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου. «Κατά την άποψή μου, θα έχουμε περισσότερες από δύο μειώσεις» είπε μιλώντας στο Bloomberg.

