Με απώλειες τελικά έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, καθώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το διπλό rebalancing λόγω των αλλαγών στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx, εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένων ανησυχιών για το ενεργειακό κόστος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,60% στις 2.064,77 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.064,77 μονάδων (-0,60%) και 2.111,90 μονάδων (+1,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 491,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 89,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3 εκατ. τεμάχια αξίας 17,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,64% στις 5.229,87 μονάδες, ενώ στο -0,87% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.579,92 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,29% στις 2.227,12 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έχασε 3,17%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 3,31%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 3,72%.

Από… σαράντα κύματα

Με έντονη μεταβλητότητα και εμφανή επιφυλακτικότητα από πλευράς επενδυτών ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά το θετικό ξεκίνημα που οδήγησε προσωρινά τον Γενικό Δείκτη εκ νέου πάνω από το επίπεδο των 2.100 μονάδων.

Η αρχική αντίδραση δεν είχε συνέχεια, καθώς οι πιέσεις επανήλθαν στη διάρκεια της συνεδρίασης, αποτυπώνοντας το εύθραυστο κλίμα που επικρατεί στις αγορές. Οι επενδυτές κινήθηκαν επιλεκτικά, αποφεύγοντας τις τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επενδυτικής ψυχολογίας συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου από τα πρόσφατα υψηλά των 119 δολαρίων ανά βαρέλι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει, λειτουργώντας ανασταλτικά για την ανάληψη ρίσκου, ιδιαίτερα ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Στο ταμπλό, η εικόνα επηρεάστηκε σημαντικά και από τεχνικούς καταλύτες, καθώς οι συναλλαγές εκτοξεύθηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης. Πέραν της τριπλής λήξης παραγώγων που πραγματοποιήθηκε στο μέσο της ημέρας, καθοριστική ήταν και η αναδιάρθρωση των διεθνών δεικτών της FTSE Russell και της STOXX, γεγονός που ενίσχυσε τους όγκους συναλλαγών και οδήγησε σε αυξημένες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Στο πλαίσιο των αλλαγών στους δείκτες STOXX, ξεχώρισε η αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας στους δείκτες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με ταυτόχρονη διαγραφή της από τη μεσαία κατηγορία. Παράλληλα, για πρώτη φορά εντάσσονται στους δείκτες μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι Metlen και Viohalco, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναβαθμίζεται από τη μικρή στη μεσαία κατηγορία.

Αντίστοιχες ήταν οι εξελίξεις και στο rebalancing της FTSE Russell, όπου η Viohalco και η Credia Bank εντάσσονται στον δείκτη FTSE Emerging Europe Large Cap, ενώ οι Avax και Qualco προστίθενται στον δείκτη Europe Small Cap. Την ίδια ώρα, η Credia Bank εισέρχεται στον δείκτη FTSE All-World, ενώ μαζί με τις AVAX και QUALCO εντάσσεται και στον FTSE All-Cap. Στον δείκτη FTSE Total-Cap προστίθεται ευρύτερη ομάδα ελληνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Credia Bank, Avax, Ίλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης, Qualco και Real Consulting.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη βραδινή αξιολόγηση της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς και να επηρεάσει το κλίμα στις επόμενες συνεδριάσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Πειραιώς και Σαράντης έχασαν 3,58% και 3,42% αντίστοιχα, με τις Coca Cola και Cenergy να ακολουθούν με απώλειες άνω του 2%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Eurobank, Alpha bank, Helleniq Energy, OTE και Βιοχάλκο, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Aktor, Motor Oil, Jumbo και Optima Bank.

Στον αντίποδα, άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Λάμδα, Metlen, ΔΕΗ και Allwyn, και άνω του 1% σε Τιτάν, ΔΑΑ και Aegean. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική και Κύπρου έκλεισαν ήπια ανοδικά, ενώ η ΕΛΧΑ έκλεισε αμετάβλητη.

Πηγή: ot.gr