Στο επίκεντρο των στρατηγικών σχεδίων των τραπεζών για βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυση της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια βρίσκονται οι εν Ελλάδα δραστηριότητες.

Η εγχώρια αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάκαμψης στους περισσότερους τομείς δράσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία παίρνουν θέσεις για τη διεκδίκηση όσο το δυνατό μεγαλύτερων μεριδίων.

Στο πλαίσιο αυτό, είδαμε την τελευταία διετία εξαγορές και ανακατατάξεις στους κλάδους του asset management, του bancassurance και της επενδυτικής τραπεζικής, οι οποίες κατά πάσα βεβαιότητα θα συνεχιστούν.

Όπως επισημαίνει αναλυτής που παρακολουθεί τον κλάδο, μετά από αρκετά χρόνια η ελληνική οικονομία εμφανίζει ισχυρές προοπτικές παραγωγής εισοδήματος για τις τράπεζες.

Ειδικότερα, σημειώνει σχετικά, η δημοσιονομική σταθερότητα θεωρείται εν πολλοίς διασφαλισμένη, η ανάπτυξη παραμένει σε επίπεδα διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με τη συμβολή των επενδύσεων ενισχυμένη, ενώ το αξιόχρεο της χώρας έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα.

Το περιβάλλον αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των εργασιών από τους τραπεζικούς ομίλους, τόσο στις έντοκες, όσο και στις μη τοκοφόρες εργασίες.

Οι προοπτικές

Αναλυτικότερα, οι προοπτικές ανά τομέα δραστηριότητας είναι οι εξής:

Δάνεια

Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης έχει επανέλθει εκ νέου σε θετικό έδαφος.

Ωστόσο, ως ποσοστό του ΑΕΠ ο τραπεζικός δανεισμός βρίσκεται στο 84%, με βάση στοιχεία του 2025 έναντι 95% περίπου κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Επιπλέον, οι τράπεζες διαθέτουν υπερβάλλουσα και φθηνή ρευστότητα, την οποία μπορούν να διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία.

Οι διοικήσεις τους εκτιμούν ότι η μεγέθυνση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου θα στηριχθεί από εδώ και στο εξής τόσο στην επιχειρηματική πίστη, όσο και στο retail.

Συγκεκριμένα, διαβλέπουν ετήσιο ρυθμό αύξησης των υπολοίπων τους τα επόμενα χρόνια κατά 10% και 5% αντίστοιχα.

Στις παρουσιάσεις τους το προηγούμενο διάστημα υπογράμμισαν το κενό που υπάρχει ακόμη μεταξύ των επενδύσεων από επιχειρήσεις / νοικοκυριά και των δανείων και εκτίμησαν πως αυτό σταδιακά θα κλείσει.

Εξάλλου, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τόνισαν πως αν και το πρόγραμμα λήγει εφέτος, οι εκταμιεύσεις θα ολοκληρωθούν το 2028.

Συγκεκριμένα, για το 2026 αναμένεται να εκταμιευτούν δάνεια ύψους 4,5 δισ. ευρώ, το 2027 3 δισ. ευρώ και το 2028 2 δισ. ευρώ περίπου.

Διαχείριση περιουσίας

Τα business plans που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν προβλέψεις ιδιαίτερα θετικές για την πορεία του asset management.

Η σύγκριση με το μέσο όρο στην Ευρώπη και σε αυτό το πεδίο είναι ενδεικτική των προοπτικών για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

Στην Ελλάδα τα υπό διαχείριση κεφάλαια βρίσκονται στο 12% του ΑΕΠ έναντι 94% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Με αυτά τα δεδομένα, οι τράπεζες αναμένουν ότι θα ενισχύονται τα επόμενα χρόνια κατά τουλάχιστον 5% ετησίως, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων τους από προμήθειες έως και κατά 50% μέσα στην επόμενη 5ετία.

Ασφαλιστικός κλάδος

Ανάλογες προοπτικές ενίσχυσης των εργασιών εντοπίζονται και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Στην Ελλάδα τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται σε 2,5% μόλις έναντι 8,7% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Αυτή η διαφορά εκτιμούν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών ότι θα κλείσει σε αξιοσημείωτο βαθμό τα ερχόμενα χρόνια.

Όπως εκτιμούν δεν είναι μόνο η υποχρεωτική δια νόμου ασφάλιση και τα κίνητρα που δίνει η Πολιτεία, αλλά και η σταδιακή εδραίωση ασφαλιστικής συνείδησης σε ολοένα και μεγαλύτερος μέρος της κοινωνίας και του επιχειρείν.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι όμιλοι διαβλέπουν ακόμη και διπλασιασμό των ασφαλίστρων μέχρι τις αρχές της ερχόμενης δεκαετίας.

Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις τους, εκτιμάται ότι το μερίδιο των εσόδων από asset management και insurance επί του συνολικού οργανικού εισοδήματος θα διευρυνθεί σε αυτό το διάστημα κατά 25% τουλάχιστον.

Πηγή: ot.gr