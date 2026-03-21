Ας αρχίσουμε με μια ιστορία: πριν 2 χρόνια, Μεγάλη Εβδομάδα, είχαν έρθει οι νονοί των παιδιών στο σπίτι. Καθημερινή, δεν υπήρχε χρόνος για προετοιμασίες, το χέρι πήγε αυτόματα στο κινητό για να δώσω παραγγελία. Κάποιοι νηστεύαμε οπότε πήγα κατευθείαν στα vegan και διάλεξα ένα μαγαζί το οποίο έπαιζε τότε πολύ στα social. Είχα ακούσει γι’ αυτό, είχα δει τι σερβίρει, δεν είχα δοκιμάσει ποτέ αλλά ήξερα από πριν τι θα πάρω. Δεν ρώτησα καν τους υπόλοιπους, διάλεξα πιάτα, πάτησα το κουμπί και τους διαβεβαίωσα ότι μέχρι να πιούμε τα πρώτα κρασιά θα ερχόταν το φαγητό.

Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, ο χρόνος άρχισε να διαστέλλεται. Τα εκτιμώμενα 45 λεπτά έγιναν 55, μετά 115 και μετά χάθηκε το μέτρημα. Στο πρώτο τηλέφωνο με διαβεβαίωσαν ότι θα έκαναν το καλύτερο δυνατό και παρακάλεσαν για λίγη υπομονή. Στο δεύτερο μου ζήτησαν συγγνώμη –δεν θα κατάφερναν να με εξυπηρετήσουν.

Ένα από τα μικρά Βατερλό που –είμαι σίγουρη- όλοι έχουμε ζήσει στην καθημερινότητά μας. Το delivery, είτε πρόκειται για μια ανάγκη που ξυπνά άγρια κάποιες φορές μέσα μας είτε για μια απόλαυση που επιτρέπουμε συστηματικά ή περιστασιακά στον εαυτό μας, έχει παγίδες. Κρύβει απογοητεύσεις, εκνευρισμούς –ενίοτε και τσακωμούς-, αποτυχίες και ματαιώσεις, γι’ αυτό και πρέπει να κατέχεις καλά την τέχνη του πριν πάρεις στα χέρια σου το κινητό.

Ας μιλήσουν οι αριθμοί

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας, οι Έλληνες αγαπάμε να παραγγέλνουμε φαγητό απ’ έξω. 4 στους 10 το κάνουν μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα και κυρίως online, μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες διανομής. Τα τηλέφωνα και τα μηχανάκια των συνοικιακών καταστημάτων τείνουν να εκλείψουν, την ώρα που οι παραγγελίες και τα ποσά που δαπανούν τα νοικοκυριά για delivery αυξάνονται –σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2023, η μέση ετήσια δαπάνη αγγίζει τα 152 ευρώ ανά άτομο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 39% μέσα σε ένα χρόνο. Με τις προβλέψεις να «δείχνουν» τζίρους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2030, γίνεται ξεκάθαρο πως η αγορά αναπτύσσεται ραγδαία, με όλα τα θετικά και αρνητικά που συνεπάγεται μια τέτοια ανάπτυξη αναφορικά με την ποιότητα του φαγητού που φτάνει στα σπίτια μας.

Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν κι αγαπούν τη δουλειά τους, γι’ αυτό και την κάνουν καλά. Υπάρχουν όμως και πολλοί που απλώς προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία. Πώς ξεχωρίζεις τους μεν από τους δε, ειδικά όταν παραγγέλνεις από τον καναπέ του σπιτιού σου ή από το γραφείο;

Οδηγίες χρήσης

Είτε παραγγέλνεις από πλατφόρμα είτε τηλεφωνικά, είτε είσαι μόνος ή με παρέα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρείς ή –εναλλακτικά- κάποιοι σκόπελοι που πρέπει να αποφεύγεις. Μόνο τότε θα μπορείς να είσαι βέβαιος ότι ανοίγοντας τη χάρτινη σακούλα ή το τετράγωνο κουτί δεν θα έρθεις αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις που θα σου κόψουν με το έτσι θέλω την όρεξη.

Τι να κάνεις

Αυτούς που ξέρεις, αυτούς να εμπιστεύεσαι: Σίγουρα έχεις ένα αγαπημένο σουβλατζίδικο, μια πιτσαρία που φτιάχνει τη ζύμη όπως σου ταιριάζει, ένα τοπ μπεργκεράδικο κ.ο.κ. Αν πεινάς πολύ, καλύτερα να αντισταθείς στην παρόρμηση που σε σπρώχνει να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο και να πας με το κλασικό. Ναι στα ρίσκα, αρκεί να ξέρεις πότε πρέπει να τα παίρνεις.

Άνοιξε σχόλια: Μη μένεις στη βαθμολογία ενός καταστήματος που θα βρεις online. Καλύτερα να διαβάσεις τα σχόλια των χρηστών και ειδικά αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Σίγουρα θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην τωρινή πραγματικότητα και θα σε προετοιμάσουν καλύτερα για το αποτέλεσμα που θα καταλήξει στο πιάτο σου.

Μη μένεις στη βαθμολογία ενός καταστήματος που θα βρεις online. Καλύτερα να διαβάσεις τα σχόλια των χρηστών και ειδικά αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Σίγουρα θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην τωρινή πραγματικότητα και θα σε προετοιμάσουν καλύτερα για το αποτέλεσμα που θα καταλήξει στο πιάτο σου. Δες την αληθινή εικόνα: Όταν δοκιμάζεις μαγαζιά για πρώτη φορά καλό είναι να βλέπεις και φωτογραφίες των φαγητών που σκοπεύεις να παραγγείλεις. Όχι όμως τις ινστραγκραμικές, επαγγελματικές και κατά πάσα πιθανότητα «πειραγμένες» που έχουν στο προφίλ τους, αλλά τις αληθινές, εκείνες που συνήθως ανεβάζουν οι χρήστες που παρέλαβαν, δοκίμασαν κι έχουν άποψη. Άλλωστε, σε όλους μας έχει συμβεί να παραγγείλουμε το τετράπαχο μπέργκερ που βλέπουμε στο μενού και να καταλήξουμε να τρώμε δυο ψωμιά κι ένα μπιφτέκι τσιγαρόχαρτο.

Κάνε σωστά μαθηματικά: Μπορεί να έχεις βαρεθεί τα σουβλάκια της γειτονιάς σου και να θέλεις να ξανοιχτείς λίγο πιο μακριά για να δοκιμάσεις και κάτι διαφορετικό, όμως είναι φορές που, πολύ απλά, δεν θα σου φτάσει ο χρόνος. Οι πλατφόρμες delivery ανοίγουν μεν τα σύνορα ανάμεσα και στις γειτονιές και ενώνουν ακόμη και τις πιο μακρινές περιοχές της πόλης, όμως το κόστος καμιά φορά είναι δυσανάλογα μεγάλο. Και δεν μιλάμε μόνο για την έξτρα χρέωση –αυτή όταν πραγματικά λιγουρεύεσαι κάτι είναι το λιγότερο. Αλλά για το χρόνο που θα κάνει το αντικείμενο του πόθου να φτάσει στα χέρια σου και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Διότι αν έχεις παραγγείλει π.χ. τηγανητό κοτόπουλο και ο διανομέας θέλει 30 λεπτά μόνο για να στο φέρει, πιθανότατα θα παραλάβεις φτερούγες και μπουτάκια τυλιγμένα σε έναν πανιασμένο χυλό που θα ντρέπεσαι και να τον δαγκώσεις. Υπολόγισε λοιπόν το γεύμα, την απόσταση του μαγαζιού και το χρόνο διανομής, λύσε την εξίσωση σωστά και θα κερδίσεις απόλαυση.

Τι να μην κάνεις

Μην ακούς (μόνο) την πείνα σου: Ακριβώς όπως συμβαίνει και όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, η πείνα είναι κακός σύμβουλος γιατί θα σε ωθήσει στο να παραγγείλεις με όλα τα λάθος κριτήρια (π.χ. το τελευταίο βιντεάκι που είδες στο TikTok, μια «βρωμιά» που σου μύρισε βγαίνοντας από το μετρό, μια παρατήρηση που σου έκαναν στη δουλειά και θες να φας για να την ξεχάσεις).

Μην παρασύρεσαι από προσφορές: Combos, 1+1 και εκπτωτικοί κωδικοί είναι μεν ευπρόσδεκτα αρκεί να μην αποτελούν βασικό κριτήριο για την παραγγελία που θα δώσεις. Σκέψου ότι ένα μαγαζί που βομβαρδίζει τους πελάτες με προσφορές πιθανότατα δεν έχει πελάτες. Ή ίσως προσπαθεί να ξεφορτωθεί φαγητά που του έμειναν και ψάχνει εθελοντές. Δεν είναι οι μόνοι λόγοι, είναι όμως πράγματα που πρέπει να έχεις κατά νου ειδικά όταν δοκιμάζεις ένα κατάστημα για πρώτη φορά. Το ρισκάρεις μόνο και μόνο επειδή θα σου έρθει φθηνότερα;

Μην προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους: Όταν η παρέα είναι μεγάλη και τα γούστα ετερόκλιτα, κάποιος ή κάποιοι πρέπει να θυσιαστούν για το καλό του συνόλου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή επικρατήσει η λογική «ας παραγγείλουμε από κάπου που θα έχει και σουβλάκι και πίτσα και μπέργκερ και νουντλς», τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Τα μαγαζιά με τα πελώρια μενού που τα έχουν όλα αποτελούν το μεγαλύτερο red flag για κάθε λάτρη του delivery (και του φαγητού έξω γενικότερα). Αν πέσεις στην παγίδα, ο καθένας θα φάει αυτό που θέλει και στο τέλος όλοι θα μείνετε νηστικοί.

Μην ακολουθείς το hype: Μαγαζιά που πετάγονται διαρκώς μπροστά σου όταν χαζεύεις στο Instagram, TikTokers που σε διαβεβαιώνουν πως βρήκαν το πιο νόστιμο sushi που έχεις φάει ποτέ, ουρές έξω από καταστηματάκια-τρύπες για take-away και τεράστιοι χρόνοι αναμονής για παράδοση στις πλατφόρμες. Καλά όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν πρέπει να αποτελούν κριτήριο όταν αποφασίζεις να παραγγείλεις στο σπίτι. Αν το κάνεις κάθε μέρα και σου αρέσει να δοκιμάζεις διαρκώς και κάτι διαφορετικό –με τα αναπόφευκτα ρίσκα- δεκτό. Αν, όμως, παίρνεις delivery μια στο τόσο, φρόντισε να είναι κάτι που αξίζει το χρόνο, το χρήμα και την προσμονή.

Μην κολλάς στην κίνηση: Βασικός νόμος του delivery τόσο για τον πελάτη που περιμένει να φάει όσο και για το ίδιο το μαγαζί, που «τρέφεται» από κριτικές και αστεράκια. Έρχεται ως επόμενος του παραπάνω κανόνα περί hype διότι η υπερβολική προβολή, την οποία πολλές φορές τα ίδια τα καταστήματα επιδιώκουν, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ όταν δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τις παραγγελίες που δέχονται. Ως πελάτης καλείσαι να φερθείς έξυπνα. Σε μέρες που το delivery δεδομένα θα έχει την τιμητική του –Τσικνοπέμπτη, τελικός Champions League, τελικός Eurovision, κ.λπ.- προγραμματίζεις την παραγγελία σου μία μέρα νωρίτερα αλλιώς δεν το επιχειρείς καν. Γενικώς αποφεύγεις τις ώρες αιχμής ή παίρνεις απόφαση ότι θα φας αργά και πιθανότατα άσχημα.

Κι αν όλα πάνε λάθος;

Όλοι δικαιούνται μια κακή μέρα, ακόμη και το αγαπημένο σου μαγαζί για delivery. Ως πελάτης –τακτικός ή όχι, δεν έχει σημασία- έχεις κάθε δικαίωμα να εκφράσεις ένα παράπονο ή να κάνεις μια παρατήρηση. Αν το κάνεις με ευγένεια και επιχειρήματα, οι σωστοί επαγγελματίες θα το εκτιμήσουν και θα το λάβουν υπ’ όψιν τους. Τους υπόλοιπους μπορείς να τους βγάλεις από τη λίστα σου για να μην προβληματίζεσαι την επόμενη φορά που θα σου έρθει όρεξη για να παραγγείλεις απ’ έξω.